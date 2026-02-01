Kendall Jenner protagoniza un comercial en el que habla sobre la supuesta “maldición Kardashian”, que hace referencia a que las parejas que han tenido las hermanas Kardashian Jenner caen en controversia o cometen errores que afectan su carrera después de salir con ellas. Aquí te presentamos las pruebas sobre esta maldición y quiénes han sido los novios del clan Kardashian que han sufrido por ella.
La maldición Kardashian: Sus novios ‘arruinan’ sus carreras después de salir con ellas
El comercial de Kendall Jenner sobre la ‘maldición Kardashian’
En su cuenta de Instagram, Kendall Jenner compartió el comercial de la casa de apuestas Fantastics Sportsbook & Casino del que fue protagonista. En este, se puede ver a Kendall mostrando su lujoso estilo de vida y explicando que puede pagarlo porque consigue que sus novios deportistas atraviesen una “mala racha" y apuesta en su contra y, en consecuencia, gana.
Durante el video, Kendall Jenner menciona que el internet dice que está maldita porque “cualquier jugador de básquetbol que sale conmigo atraviesa una mala racha”. También bromea al decir que tiene una alberca porque “el novio jugador de básquetbol número uno no llegó a las eliminatorias”. Igualmente muestra un lujoso carro y menciona que lo compró porque “el novio jugador de básquetbol número dos quedó fuera de la liga”.
En realidad, este anuncio satírico busca promocionar a la casa de apuestas en el marco del Super Bowl, por lo que termina con Kendall mencionando que se conseguirá un “novio jugador de fútbol americano”, aludiendo a que perderá después de salir con ella, permitiendo que Kendall pueda apostar por el otro equipo.
Los novios de las Kardashian que 'han sufrido de la maldición'
Kim Kardashian - Kanye West
Kanye West ha estado en polémica los últimos años por distintas razones, como mencionar que es fanático de Adolf Hitler, terminar su asociación millonaria con Adidas, ser acusado por propiciar un ambiente laboral tóxico o por haber asistido a una alfombra roja con su actual pareja Bianca Censori, quien usó un vestido transparente.
Si bien Kanye West en realidad siempre se ha caracterizado por ser un artista controversial, desde su separación de Kim Kardashian en 2022 ha hecho comentarios o tenido comportamientos que han afectado su carrera como músico y diseñador. Aunque no se puede culpar a su relación con Kim por esto, algunos usuarios de internet atribuyen su “caída” a la "maldición Kardashian".
Kourtney Kardashian – Scott Disick
Al igual que en el caso de Kim Kardashian y Kanye West, no se pueden atribuir las controversias en las que llegó a caer Scott Disick a la relación que tuvo con Kourtney Kardashian, madre de sus tres hijos: Mason, Penelope y Reign. Scott ha sido criticado por tener comportamientos soberbios, por haber abusado de sustancias e incluso por tener una amistad cercana con Khloé Kardashian.
A pesar de que la carrera de Scott Disick realmente no se vio afectada por su relación con Kourtney Kardashian e incluso se volvió famoso gracias al programa de la familia, durante su noviazgo vivió algunas controversias, aunque actualmente afirma estar en otro momento de su vida.
Khloé Kardashian – Lamar Odom y Tristan Thompson
Khloé Kardashian tiene dos exes que podrían haber sido afectados por la supuesta "maldición Kardashian" (aunque mientras fueron sus novios y no después de que terminaran). Lamar Odom, con quien Khloé estuvo casada entre 2009 y 2016, sufrió adicciones a distintas drogas y fue suspendido por la NBA en varias ocasiones por la misma razón.
En 2015, a causa de una sobredosis, estuvo en coma después de haber sufrido ataques cardiacos y derrames cerebrales tras ser encontrado inconsciente en un burdel de Nevada. Debido a ese episodio, Khloé Kardashian decidió divorciarse y desde entonces Lamar Odom se ha rehabilitado, aunque ella sigue manteniendo distancia.
Tristan Thompson también fue suspendido en 2024 por haber dado positivo a un test anti-dopaje de la NBA y se separó de Khloé después de haberle sido infiel en varias ocasiones, siendo las más mediáticas cuando besó a Jordyn Woods, quien era amiga de Kylie, y cuando se confirmó que había embarazado a otra mujer mientras era pareja de Khloé. Desde entonces, la reputación de Tristan se vio marcada, aunque sigue conviviendo con la familia Kardashian.
Kendall Jenner – Ben Simmons
A pesar del anuncio de Kendall, en realidad sus ex parejas no han “arruinado” sus carreras e incluso su ex Devin Booker es el máximo anotador en la historia del equipo Phoenix Suns y ha ganado 2 medallas olímpicas como parte del equipo de básquetbol de Estados Unidos.
En el caso de Bad Bunny, desde que terminó con Kendall su álbum Debí Tirar Más Fotos ha sido un éxito e incluso se presentará en el Súper Bowl.
El único ex que pudo no haberse salvado de la maldición es Ben Simmons, el jugador de la NBA con quien salió de 2018 a 2019 que sufrió una lesión a finales de 2025, lo que lo obligó a retirarse por un tiempo de las canchas hasta mejorar su salud.
Kylie Jenner – Travis Scott y Tyga
Las ex parejas de Kylie Jenner, Tyga y Travis Scott, también sufrieron algunas controversias: Travis Scott se vio afectado después de que 10 personas murieran dentro de su concierto Astroworld en 2021 cuando aún era novio de Kylie.
Mientras que Tyga fue acusado de agredir físicamente a su pareja Camaryn Swanson, de deber impuestos e incluso de haber mandado mensajes inapropiados a una menor de edad tras su relación con la Jenner menor.
Si bien la 'maldición Kardashian' nació como una simple leyenda de Internet, gracias al sarcástico comercial de Kendall Jenner ha ganado fama y se ha convertido en un tema popular.