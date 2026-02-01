La maldición Kardashian: Sus novios ‘arruinan’ sus carreras después de salir con ellas

Los novios de las Kardashian que 'han sufrido de la maldición'

Kim Kardashian - Kanye West

Kanye West ha estado en polémica los últimos años por distintas razones, como mencionar que es fanático de Adolf Hitler, terminar su asociación millonaria con Adidas, ser acusado por propiciar un ambiente laboral tóxico o por haber asistido a una alfombra roja con su actual pareja Bianca Censori, quien usó un vestido transparente.

Kanye West y Bianca Censori están casados desde 2022. (Getty Images)

Si bien Kanye West en realidad siempre se ha caracterizado por ser un artista controversial, desde su separación de Kim Kardashian en 2022 ha hecho comentarios o tenido comportamientos que han afectado su carrera como músico y diseñador. Aunque no se puede culpar a su relación con Kim por esto, algunos usuarios de internet atribuyen su “caída” a la "maldición Kardashian".

Kim Kardashian y Kanye West tuvieron 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm (2019). (Getty Images)

Kourtney Kardashian – Scott Disick

Al igual que en el caso de Kim Kardashian y Kanye West, no se pueden atribuir las controversias en las que llegó a caer Scott Disick a la relación que tuvo con Kourtney Kardashian, madre de sus tres hijos: Mason, Penelope y Reign. Scott ha sido criticado por tener comportamientos soberbios, por haber abusado de sustancias e incluso por tener una amistad cercana con Khloé Kardashian.

Aunque con algunas intermitencias, Kourtney Kardashian y Scott Disick fueron pareja de 2006 a 2015. (Getty Images)

A pesar de que la carrera de Scott Disick realmente no se vio afectada por su relación con Kourtney Kardashian e incluso se volvió famoso gracias al programa de la familia, durante su noviazgo vivió algunas controversias, aunque actualmente afirma estar en otro momento de su vida.

La última novia confirmada de Scott Disick fue Rebecca Donaldson, quien actualmente es pareja del piloto de F1, Carlos Sainz. (Getty Images)

Khloé Kardashian – Lamar Odom y Tristan Thompson

Khloé Kardashian tiene dos exes que podrían haber sido afectados por la supuesta "maldición Kardashian" (aunque mientras fueron sus novios y no después de que terminaran). Lamar Odom, con quien Khloé estuvo casada entre 2009 y 2016, sufrió adicciones a distintas drogas y fue suspendido por la NBA en varias ocasiones por la misma razón.

La relación de Khloé Kardashian y Lamar Odom terminó en matrimonio, aunque se separaron en 2016. (Getty Images)

En 2015, a causa de una sobredosis, estuvo en coma después de haber sufrido ataques cardiacos y derrames cerebrales tras ser encontrado inconsciente en un burdel de Nevada. Debido a ese episodio, Khloé Kardashian decidió divorciarse y desde entonces Lamar Odom se ha rehabilitado, aunque ella sigue manteniendo distancia.

Lamar Odom era uno de los esposos de las Kardashian más cercanos a la familia. (Getty Images)

Tristan Thompson también fue suspendido en 2024 por haber dado positivo a un test anti-dopaje de la NBA y se separó de Khloé después de haberle sido infiel en varias ocasiones, siendo las más mediáticas cuando besó a Jordyn Woods, quien era amiga de Kylie, y cuando se confirmó que había embarazado a otra mujer mientras era pareja de Khloé. Desde entonces, la reputación de Tristan se vio marcada, aunque sigue conviviendo con la familia Kardashian.