La maldición Kardashian: Sus novios ‘arruinan’ sus carreras después de salir con ellas

En su último comercial, Kendall Jenner se burló de esta supuesta maldición familiar.
dom 01 febrero 2026 10:51 AM
Maldicion-Kardashian
La 'maldición Kardashian' fue creada por usuarios de redes sociales. (Instagram - @krisjenner)

Kendall Jenner protagoniza un comercial en el que habla sobre la supuesta “maldición Kardashian”, que hace referencia a que las parejas que han tenido las hermanas Kardashian Jenner caen en controversia o cometen errores que afectan su carrera después de salir con ellas. Aquí te presentamos las pruebas sobre esta maldición y quiénes han sido los novios del clan Kardashian que han sufrido por ella.

El comercial de Kendall Jenner sobre la ‘maldición Kardashian’

En su cuenta de Instagram, Kendall Jenner compartió el comercial de la casa de apuestas Fantastics Sportsbook & Casino del que fue protagonista. En este, se puede ver a Kendall mostrando su lujoso estilo de vida y explicando que puede pagarlo porque consigue que sus novios deportistas atraviesen una “mala racha" y apuesta en su contra y, en consecuencia, gana.

Kendall-Jenner-deportes
En realidad Kendall Jenner es una gran apasionada por los deportes, principalmente el básquetbol. (Getty Images)

Durante el video, Kendall Jenner menciona que el internet dice que está maldita porque “cualquier jugador de básquetbol que sale conmigo atraviesa una mala racha”. También bromea al decir que tiene una alberca porque “el novio jugador de básquetbol número uno no llegó a las eliminatorias”. Igualmente muestra un lujoso carro y menciona que lo compró porque “el novio jugador de básquetbol número dos quedó fuera de la liga”.

Kendall-Jenner-lujo
Durante el comercial, Kendall Jenner bromea diciendo que no podría haber comprado todo lo que tiene con su sueldo de modelo. (Instagram - @kendalljenner)

En realidad, este anuncio satírico busca promocionar a la casa de apuestas en el marco del Super Bowl, por lo que termina con Kendall mencionando que se conseguirá un “novio jugador de fútbol americano”, aludiendo a que perderá después de salir con ella, permitiendo que Kendall pueda apostar por el otro equipo.

Los novios de las Kardashian que 'han sufrido de la maldición'

Kim Kardashian - Kanye West

Kanye West ha estado en polémica los últimos años por distintas razones, como mencionar que es fanático de Adolf Hitler, terminar su asociación millonaria con Adidas, ser acusado por propiciar un ambiente laboral tóxico o por haber asistido a una alfombra roja con su actual pareja Bianca Censori, quien usó un vestido transparente.

Kanye-West-actualmente
Kanye West y Bianca Censori están casados desde 2022. (Getty Images)

Si bien Kanye West en realidad siempre se ha caracterizado por ser un artista controversial, desde su separación de Kim Kardashian en 2022 ha hecho comentarios o tenido comportamientos que han afectado su carrera como músico y diseñador. Aunque no se puede culpar a su relación con Kim por esto, algunos usuarios de internet atribuyen su “caída” a la "maldición Kardashian".

Kanye-West-Kim-Kardashian
Kim Kardashian y Kanye West tuvieron 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm (2019). (Getty Images)

Kourtney Kardashian – Scott Disick

Al igual que en el caso de Kim Kardashian y Kanye West, no se pueden atribuir las controversias en las que llegó a caer Scott Disick a la relación que tuvo con Kourtney Kardashian, madre de sus tres hijos: Mason, Penelope y Reign. Scott ha sido criticado por tener comportamientos soberbios, por haber abusado de sustancias e incluso por tener una amistad cercana con Khloé Kardashian.

Scott-Disick-Kourtney-Kardashian
Aunque con algunas intermitencias, Kourtney Kardashian y Scott Disick fueron pareja de 2006 a 2015. (Getty Images)

A pesar de que la carrera de Scott Disick realmente no se vio afectada por su relación con Kourtney Kardashian e incluso se volvió famoso gracias al programa de la familia, durante su noviazgo vivió algunas controversias, aunque actualmente afirma estar en otro momento de su vida.

Scott-Disick-Rebecca-Donaldson
La última novia confirmada de Scott Disick fue Rebecca Donaldson, quien actualmente es pareja del piloto de F1, Carlos Sainz. (Getty Images)

Khloé Kardashian – Lamar Odom y Tristan Thompson

Khloé Kardashian tiene dos exes que podrían haber sido afectados por la supuesta "maldición Kardashian" (aunque mientras fueron sus novios y no después de que terminaran). Lamar Odom, con quien Khloé estuvo casada entre 2009 y 2016, sufrió adicciones a distintas drogas y fue suspendido por la NBA en varias ocasiones por la misma razón.

Khloe-Kardashia-Lamar-Odom-inicios
La relación de Khloé Kardashian y Lamar Odom terminó en matrimonio, aunque se separaron en 2016. (Getty Images)

En 2015, a causa de una sobredosis, estuvo en coma después de haber sufrido ataques cardiacos y derrames cerebrales tras ser encontrado inconsciente en un burdel de Nevada. Debido a ese episodio, Khloé Kardashian decidió divorciarse y desde entonces Lamar Odom se ha rehabilitado, aunque ella sigue manteniendo distancia.

Lamar-Odom
Lamar Odom era uno de los esposos de las Kardashian más cercanos a la familia. (Getty Images)

Tristan Thompson también fue suspendido en 2024 por haber dado positivo a un test anti-dopaje de la NBA y se separó de Khloé después de haberle sido infiel en varias ocasiones, siendo las más mediáticas cuando besó a Jordyn Woods, quien era amiga de Kylie, y cuando se confirmó que había embarazado a otra mujer mientras era pareja de Khloé. Desde entonces, la reputación de Tristan se vio marcada, aunque sigue conviviendo con la familia Kardashian.

Tristan-Thompson-Khloe-Kardashian
Khloé Kardashian y Tristan Thompson tuvieron dos hijos: True y Tatum. (Instagram - @realtristan13)

Kendall Jenner – Ben Simmons

A pesar del anuncio de Kendall, en realidad sus ex parejas no han “arruinado” sus carreras e incluso su ex Devin Booker es el máximo anotador en la historia del equipo Phoenix Suns y ha ganado 2 medallas olímpicas como parte del equipo de básquetbol de Estados Unidos.

Devin-Booker-Kendall-Jenner
Recientemente Devin Booker y Kendall Jenner hablaron a través de comentarios de Instagram. (Instagram - @kendalljenner)

En el caso de Bad Bunny, desde que terminó con Kendall su álbum Debí Tirar Más Fotos ha sido un éxito e incluso se presentará en el Súper Bowl.

Bad-Bunny-Kendall-Jenner
Bad Bunny no fue víctima de la supuesta 'maldición Kardashian'. (Getty Images)

El único ex que pudo no haberse salvado de la maldición es Ben Simmons, el jugador de la NBA con quien salió de 2018 a 2019 que sufrió una lesión a finales de 2025, lo que lo obligó a retirarse por un tiempo de las canchas hasta mejorar su salud.

Ben-Simmons
Ben Simmons y Kendall Jenner llevan separados desde 2019, mientras que la lesión del deportista ocurrió en 2025. (Getty Images)

Kylie Jenner – Travis Scott y Tyga

Las ex parejas de Kylie Jenner, Tyga y Travis Scott, también sufrieron algunas controversias: Travis Scott se vio afectado después de que 10 personas murieran dentro de su concierto Astroworld en 2021 cuando aún era novio de Kylie.

Kylie-Jenner-Travis-Scott
Kylie Jenner y Travis Scott tuvieron dos hijos: Stormi y Aire. (Getty Images)

Mientras que Tyga fue acusado de agredir físicamente a su pareja Camaryn Swanson, de deber impuestos e incluso de haber mandado mensajes inapropiados a una menor de edad tras su relación con la Jenner menor.

Kylie-Jenner-Tyga
Tyga comenzó una relación con Kylie Jenner cuando ella aún era menor de edad. (Getty Images)

Si bien la 'maldición Kardashian' nació como una simple leyenda de Internet, gracias al sarcástico comercial de Kendall Jenner ha ganado fama y se ha convertido en un tema popular.

