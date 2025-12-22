Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación

El cantante madrileño y la actriz valenciana se habrían separado en plenas fiestas decembrinas; se especula que podría ser un distanciamiento temporal.
lun 22 diciembre 2025 11:05 AM
2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives - Show
La pareja se habría separado previo al inicio de las fiestas decembrinas. (RODRIGO VARELA/Getty Images for The Latin Recording Academy)
Publicidad

Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación

El cantante español Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez se habrían separado tras más de un año de relación, según publicó ¡Hola!.

“En este momento se han dicho adiós”, declararon fuentes cercanas al medio. Al respecto de los motivos, sus allegados aseguraron que no hubo terceros en discordia, de hecho, "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

Alejandro Sanz y Candela Márquez
La pareja se habría separado previo al inicio de las fiestas decembrinas. (Instagram / Alejandro Sanz)

El medio reporta que la decisión es muy reciente, pues el jueves pasado (18 de diciembre) celebraron juntos el cumpleaños 57 del cantante.

Desde que su relación se hizo pública a finales de 2024, cuando la pareja fue vista en varios eventos sociales, han enfrentado diversas separaciones, por lo que se especula que ésta podría ser también temporal.

Alejandro Sanz y Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez (Instagram)

Tras la separación, Candela Márquez viajó a Valencia para pasar las fiestas decembrinas con su familia, según ella misma ha contado en redes sociales, donde habló de la importancia de estar cerca de sus seres queridos en un momento emocionalmente complicado.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

Publicidad

La historia de amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Las primeras pistas del romance de Alejandro y Candela surgieron en octubre de 2024 cuando postearon cariñosos mensajes en redes sociales y se les vio en eventos sociales como la fiesta por el 50 cumpleaños de Paco León en una finca en Torrelodones, en Madrid, y posteriormente en un partido de futbol en el Chase Stadium de Fort Lauderdale de Miami. Sin embargo, la confirmación llegó cuando posaron juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy de 2024.

Alejandro Sanz y Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez (Getty Images)

Durante ese tiempo, no perdieron oportunidad de compartir cariñosos mensajes en redes sociales y apoyarse mutuamente en sus carreras.

“Estoy en un momento muy bonito, muy feliz. Candela ha aportado muchas cosas a mi vida, es una mujer increíble. Estamos muy felices”, dijo Alejandro Sanz en diciembre de 2024 a la prensa.

Desde hace meses se especula que sus apretadas agendas y la distancia habrían traído tensiones a su relación.

Publicidad

Tags

Alejandro Sanz

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad