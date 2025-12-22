Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación

El cantante español Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez se habrían separado tras más de un año de relación, según publicó ¡Hola!.

“En este momento se han dicho adiós”, declararon fuentes cercanas al medio. Al respecto de los motivos, sus allegados aseguraron que no hubo terceros en discordia, de hecho, "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

La pareja se habría separado previo al inicio de las fiestas decembrinas. (Instagram / Alejandro Sanz)

El medio reporta que la decisión es muy reciente, pues el jueves pasado (18 de diciembre) celebraron juntos el cumpleaños 57 del cantante.

Desde que su relación se hizo pública a finales de 2024, cuando la pareja fue vista en varios eventos sociales, han enfrentado diversas separaciones, por lo que se especula que ésta podría ser también temporal.

Alejandro Sanz y Candela Márquez (Instagram)

Tras la separación, Candela Márquez viajó a Valencia para pasar las fiestas decembrinas con su familia, según ella misma ha contado en redes sociales, donde habló de la importancia de estar cerca de sus seres queridos en un momento emocionalmente complicado.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.