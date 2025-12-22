Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación

El cantante Alejandro Sanz y Candela Márqu ez habrían terminado su relación de más de un año, según informa la revista ¡Hola!.
El cantante español Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez se habrían separado tras más de un año de relación, según publicó ¡Hola!.
“En este momento se han dicho adiós”, declararon fuentes cercanas al medio. Al respecto de los motivos, sus allegados aseguraron que no hubo terceros en discordia, de hecho, "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".
El medio reporta que la decisión es muy reciente, pues el jueves pasado (18 de diciembre) celebraron juntos el cumpleaños 57 del cantante.
Desde que su relación se hizo pública a finales de 2024, cuando la pareja fue vista en varios eventos sociales, han enfrentado diversas separaciones, por lo que se especula que ésta podría ser también temporal.
Tras la separación, Candela Márquez viajó a Valencia para pasar las fiestas decembrinas con su familia, según ella misma ha contado en redes sociales, donde habló de la importancia de estar cerca de sus seres queridos en un momento emocionalmente complicado.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.
La historia de amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez
Las primeras pistas del romance de Alejandro y Candela surgieron en octubre de 2024 cuando postearon cariñosos mensajes en redes sociales y se les vio en eventos sociales como la fiesta por el 50 cumpleaños de Paco León en una finca en Torrelodones, en Madrid, y posteriormente en un partido de futbol en el Chase Stadium de Fort Lauderdale de Miami. Sin embargo, la confirmación llegó cuando posaron juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy de 2024.
Durante ese tiempo, no perdieron oportunidad de compartir cariñosos mensajes en redes sociales y apoyarse mutuamente en sus carreras.
“Estoy en un momento muy bonito, muy feliz. Candela ha aportado muchas cosas a mi vida, es una mujer increíble. Estamos muy felices”, dijo Alejandro Sanz en diciembre de 2024 a la prensa.
Desde hace meses se especula que sus apretadas agendas y la distancia habrían traído tensiones a su relación.