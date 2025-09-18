Publicidad

Espectáculos

Carín León llama en vivo a Alejandro Sanz y le confiesa su admiración

Durante una entrevista en la que hablaba de sus influencias musicales, Carín León no dudó en marcarle en vivo a Alejandro Sanz, a quien definió como su ídolo.
jue 18 septiembre 2025 12:55 PM
Carín León y Alejandro Sanz

Carín León y Alejandro Sanz han demostrado que la música no conoce fronteras ni géneros cuando existe admiración y respeto mutuo.

La relación entre los artistas comenzó a llamar la atención en una dinámica que el sonorense realizó junto a Eduardo Sacal, donde quedó claro que el español es una de sus más grandes influencias.

Durante esa conversación, Sacal le preguntó al artista mexicano: ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tus contactos?”. El cantautor respondió con sinceridad: “Hay varios ahí, pero así el que yo más admiro, el master Alejandro Sanz, para mí. Si, el maestro”. En la charla también mencionó a figuras como Teddy Swims y Bon Jovi, pero el entusiasmo lo llevó a intentar llamar directamente a Sanz.

Consciente de que se encontraban en territorios distintos, León advirtió que no podría tener éxito, pero se arriesgó: “A ver, voy a ver si el maestro me contesta porque siempre está ahí pendiente. Por diferencia de horarios no te prometo nada”. Para sorpresa de todos, Alejandro tomó el teléfono al instante.

“¿Qué pasó?”, expresó Sanz con cercanía. Carín, entre risas y emoción, le explicó: “Oye, no, me estaban aquí entrevistando y dije: ‘Voy a ver si me contesta cuál es mi contacto más famoso’”. Desde Las Vegas, donde había anunciado su show en The Sphere.

El intérprete de “Amiga mía” cuestionó sorprendido: “¿Estoy al aire? ¿O qué?”. Tras confirmar la información, agregó: “Saludos a todos ahí”. A su vez, León replicó: “No, un saludazo. Ahí disculpa la molestia, master”.

La conversación siguió con complicidad y calidez. “No, ninguna molestia. Oye, que me han dicho que nos vemos pronto, ¿no?”, Carín confirmó: “Claro que sí, ya nos vemos por ahí por Pachuca, ¿no?”, corroborando su próximo encuentro.

Carín, agradecido, manifestó con cariño: “Gracias, Te queremos y te adoramos mucho”. El intercambio cerró con la sencillez de Sanz, quien recalcó que se encontraba en tierra mexicana: “Os mando un abrazo enorme y procedo a terminarme el taco”.

Ese momento espontáneo evidenció la admiración genuina de Carín León hacia Alejandro Sanz y la buena relación que mantienen, misma que se vio evidenciada en una colaboración musical. Ambos decidieron unir sus talentos con “El vino de tu boca”, tema que forma parte del más reciente EP del español, titulado “¿Y Ahora Qué?”, lanzado en 2025.

