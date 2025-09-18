Carín León llama en vivo a Alejandro Sanz y le confiesa su admiración

Durante esa conversación, Sacal le preguntó al artista mexicano: ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tus contactos?”. El cantautor respondió con sinceridad: “Hay varios ahí, pero así el que yo más admiro, el master Alejandro Sanz, para mí. Si, el maestro”. En la charla también mencionó a figuras como Teddy Swims y Bon Jovi, pero el entusiasmo lo llevó a intentar llamar directamente a Sanz.

Consciente de que se encontraban en territorios distintos, León advirtió que no podría tener éxito, pero se arriesgó: “A ver, voy a ver si el maestro me contesta porque siempre está ahí pendiente. Por diferencia de horarios no te prometo nada”. Para sorpresa de todos, Alejandro tomó el teléfono al instante.

“¿Qué pasó?”, expresó Sanz con cercanía. Carín, entre risas y emoción, le explicó: “Oye, no, me estaban aquí entrevistando y dije: ‘Voy a ver si me contesta cuál es mi contacto más famoso’”. Desde Las Vegas, donde había anunciado su show en The Sphere.

El intérprete de “Amiga mía” cuestionó sorprendido: “¿Estoy al aire? ¿O qué?”. Tras confirmar la información, agregó: “Saludos a todos ahí”. A su vez, León replicó: “No, un saludazo. Ahí disculpa la molestia, master”.