¿Corazón roto y botella vacía? Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid, es arrestado en Texas por “intoxicación pública”

Arrestan a Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid

La mañana de este sábado, el “mug shot” o fotografía del arresto de Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid, comenzó a circular en redes sociales, luego de que TMZ diera a conocer que el jinete de ascendencia mexicana fue arrestado durante la madrugada en Texas, con unas copas demás.

Las autoridades locales confirmaron que Banuelos fue llevado a la cárcel del condado y quedó en libertad tras pagar una fianza de 386 dólares después de una noche que, de acuerdo con versiones preliminares, habría excedido en consumo de alcohol.

El "mug shot" de Adan Banuelos, tras ser arrestado en Texas (Especial)

El incidente ocurre apenas días después de que se confirmara el fin de su relación con Bella Hadid, tras más de dos años de romance que mantuvieron entre apariciones públicas, eventos ecuestres y celebraciones familiares que demostraron cuánto había abrazado la modelo la cultura mexicana.