Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' Álvarez, celebra de manera romántica el cumpleaños de su novio

Segundo cumpleaños juntos de Emily Álvarez y su novio Jaziel Avilez

Por segundo año consecutivo, Emily Álvarez ha compartido con sus seguidores la manera en que celebra a su novio.

En 2025, durante su primer cumpleaños juntos, le dedicó un emotivo mensaje: “Hoy el mundo brilla más, porque es el día de quien le da sentido al mío. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”. Será el próximo 1 de mayo cuando la pareja cumpla dos años de relación, una fecha a la que, todo indica, llegarán más enamorados que nunca.

Desde que iniciaron su relación, Emily y Jaziel han dejado claro el compromiso que existe entre ellos. En 2024, al hacer público su noviazgo en redes sociales, el cantante describió a la hija de Saúl “Canelo” Álvarez como “la mujer de mis sueños”.

Después, en octubre de 2025, con motivo del cumpleaños número 18 de Emily, Jaziel volvió a dedicarle un emotivo mensaje en el que expresó sus mejores deseos.

“Muchas felicidades, amor, que Dios te siga bendiga con mucha salud y que todos tus sueños se cumplan. Eres una mujer muy talentosa e inteligente. Te amo, mi reina”.

