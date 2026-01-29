Publicidad

Espectáculos

Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' Álvarez, celebra de manera romántica el cumpleaños de su novio

La joven de 18 años compartió un emotivo mensaje de cumpleaños dedicado a su novio, Jaziel Avilez.
jue 29 enero 2026 08:25 PM
Fue en mayo de 2024 cuando Emily Álvarez confirmó públicamente su relación con Jaziel Avilez a través de redes sociales.

Desde entonces, la comunidad digital de la primogénita de Saúl “Canelo" Álvarez no tardó en “adoptar” al joven cantante, quien este 28 de enero celebra su cumpleaños número 25.

Desde las primeras horas del miércoles, la hija mayor del boxeador recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de cumpleaños lleno de romanticismo.

Emily Cinnamon dedica un mensaje lleno de amor a su novio Jaziel Avilez

A través de una fotografía en blanco y negro, tomada a contraluz, donde Emily y Jaziel aparecen a punto de besarse, la hija del "Canelo" acompañó la imagen con un romántico mensaje.

“Por tu vida, por tus sueños y por todo lo que viene. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”. Además, en sus historias de Instagram, Emily no dejó pasar la ocasión y también dedicó una felicitación a su novio.

Emily Álvarez y Jaziel Avilez: Recuerdos de viaje y amor que se comparte en redes

Emily también publicó un par de collages con fotografías de algunos de los viajes que han disfrutado juntos, acompañados del mensaje: “¡Feliz cumpleaños, te amo! Por muchas más aventuras juntos”. Emocionado por el detalle, Jaziel retomó las imágenes en su cuenta, donde suma más de 480 mil seguidores, y respondió con una breve pero significativa frase: “Gracias. Te amo, mi reina”.

Desde que iniciaron su romance, la familia de Emily recibió al cantante con gran cariño. Incluso, el año pasado, Jaziel formó parte del viaje de la familia Álvarez a Arabia Saudita, con motivo de la pelea del papá de su novia.

En ese viaje al Medio Oriente, la joven pareja aprovechó para conocer la capital más grande del Reino de Arabia Saudita, Riyadh, donde recorrieron las dunas del desierto en cuatrimotos: "Arabia Saudita con mi amor", escribió Emily junto a una foto de los 2 en medio del desierto. En otro carrete de fotos de ese mismo viaje, Emily escribió junto a varias fotos con Jaziel: "Contigo a donde sea"

Segundo cumpleaños juntos de Emily Álvarez y su novio Jaziel Avilez

Por segundo año consecutivo, Emily Álvarez ha compartido con sus seguidores la manera en que celebra a su novio.

En 2025, durante su primer cumpleaños juntos, le dedicó un emotivo mensaje: “Hoy el mundo brilla más, porque es el día de quien le da sentido al mío. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”. Será el próximo 1 de mayo cuando la pareja cumpla dos años de relación, una fecha a la que, todo indica, llegarán más enamorados que nunca.

Desde que iniciaron su relación, Emily y Jaziel han dejado claro el compromiso que existe entre ellos. En 2024, al hacer público su noviazgo en redes sociales, el cantante describió a la hija de Saúl “Canelo” Álvarez como “la mujer de mis sueños”.

Después, en octubre de 2025, con motivo del cumpleaños número 18 de Emily, Jaziel volvió a dedicarle un emotivo mensaje en el que expresó sus mejores deseos.

“Muchas felicidades, amor, que Dios te siga bendiga con mucha salud y que todos tus sueños se cumplan. Eres una mujer muy talentosa e inteligente. Te amo, mi reina”.

