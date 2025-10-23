Gigi y Bella Hadid se convierten en las damas de honor con más estilo en la boda de su hermana

Así fueron los vestidos de las hermanas Hadid en la boda de Alana

La boda se celebró el 18 de octubre en la residencia privada de Mohamed Hadid en Los Ángeles. Entre flores, familia y una atmósfera relajada, Alana Hadid dio el “Sí” al productor ganador de un Emmy, Ross Williams. La novia eligió un look de Vivienne Westwood y siguiendo las tendencias de bridal, dejó que sus damas tuvieran libertad total para elegir sus propios vestidos.

El diseño de Deme by Gabriella, de cuello alto y mangas largas con un drapeado, fue la elección para Gigi Hadid (Instagram (@deme_love))

Y sus hermanas Gigi y Bella no decepcionaron. Sus vestidos, a pesar de estar coordinados, lograron mostrar las personalidades distintas de ambas. En un tono verde olivo, sus looks reflejaron sofisticación y modernidad sin ser un stand out entre el escenario tan natural. Gigi deslumbró con un diseño de Deme by Gabriella de cuello alto y mangas largas con un drapeado espectacular. Completó el look con brazaletes dorados en cada muñeca.

Por otro lado el primer look de Bella fue de la marca Raisa Vanessa (Raisa Vanessa )

Y muy a su estilo personal, Bella Hadid caminó por el altar con un vestido de Raisa Vanessa de cuello halter con un escote en V profundo y falda de olanes que se movía con cada paso. Más tarde, Bella tuvo un cambio de vestuario, en esta ocasión fue un vestido de Deme by Gabriella sin un hombro y un estilo más sencillo.