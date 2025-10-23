A pocos días de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, Gigi y Bella Hadid cambiaron las alas por vestidos color verde olivo para celebrar la boda de su media hermana Alana Hadid. Solo tres días después del show más esperado de la temporada, las modelos caminaron por el altar en un jardín muy chic como parte de una celebración mucho más intima y romántica.
Gigi y Bella Hadid se convierten en las damas de honor con más estilo en la boda de su hermana
Así fueron los vestidos de las hermanas Hadid en la boda de Alana
La boda se celebró el 18 de octubre en la residencia privada de Mohamed Hadid en Los Ángeles. Entre flores, familia y una atmósfera relajada, Alana Hadid dio el “Sí” al productor ganador de un Emmy, Ross Williams. La novia eligió un look de Vivienne Westwood y siguiendo las tendencias de bridal, dejó que sus damas tuvieran libertad total para elegir sus propios vestidos.
Y sus hermanas Gigi y Bella no decepcionaron. Sus vestidos, a pesar de estar coordinados, lograron mostrar las personalidades distintas de ambas. En un tono verde olivo, sus looks reflejaron sofisticación y modernidad sin ser un stand out entre el escenario tan natural. Gigi deslumbró con un diseño de Deme by Gabriella de cuello alto y mangas largas con un drapeado espectacular. Completó el look con brazaletes dorados en cada muñeca.
Y muy a su estilo personal, Bella Hadid caminó por el altar con un vestido de Raisa Vanessa de cuello halter con un escote en V profundo y falda de olanes que se movía con cada paso. Más tarde, Bella tuvo un cambio de vestuario, en esta ocasión fue un vestido de Deme by Gabriella sin un hombro y un estilo más sencillo.
Este es el detalle final de los looks de la boda
Para terminar con estos looks de impacto, ambas mostraron su espíritu libre y fueron descalzas. Sí, sin tacones ni sandalias, solo con uñas blancas coordinadas. Fue un momento inesperado pero encantador que mezcló un poco de la visión elegante y relajada del evento.
Y aunque las hermanas nos acaban de dar material para esos tableros de Pinterest para bodas y seguramente van a inspirar a muchas damas de honor con su estilo, la verdadera estrella nunca dejó de ser Alana Hadid. A sus 42 años, la novia vivió su gran día con varios cambios de vestido, desde Vivienne Westwood, Clio Peppiatt a Sandra Mansour. Y lo mejor es que su boda tuvo ese espíritu libre y expresión que se ve tan menudo con la familia Hadid.