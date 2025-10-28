Lejos de las pasarelas, Bella Hadid asumió un papel poco habitual: fue la madrina de honor de una fiesta de quinceaños familiar de su pareja, el jinete y estrella de rodeo de ascendencia mexicana Adán Bañuelos.
Muy a la mexicana, Bella Hadid sorprende al ser madrina de una quinceañera
El evento se vivió como una combinación de tradición latina con mucho estilo: la festejada llevaba un vestido lila de quinceañera y tiara, mientras Bella, quien vive actualmente con Bañuelos en Texas, compartía en sus historias de Instagram los momentos clave de la celebración. “
La quinceañera de Bellita”, escribió la modelo en una publicación, junto a un mensaje emotivo: “¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”.
En una de las historias, Bella muestra cómo su novio bailaba el tradicional vals con la cumpleañera, evocando el rito ceremonioso de los quince años.
Este acto, que deja ver un lado muy íntimo de la modelo, también deja claro su vinculo con la cultura mexicana-estadounidense a través de su pareja.
Bella Hadid y su novio, Adán Bañuelos
Bella Hadid mantiene una relación con el jinete profesional Adán Bañuelos, una figura reconocida en el mundo del rodeo y la equitación de estilo western en Estados Unidos. Su romance comenzó discretamente en 2023, tras ser vistos juntos en eventos ecuestres en Texas, donde él compite con frecuencia.
Aunque ambos intentaron mantener su vínculo en privado, las apariciones públicas y las publicaciones en redes sociales de Hadid confirmaron la relación en 2024. Desde entonces, la modelo ha mostrado un estilo de vida más tranquilo y conectado con la naturaleza, acompañando a Bañuelos en competencias y adoptando parte del estilo vaquero que caracteriza su entorno.
La pareja ha logrado equilibrar la fama internacional de Bella con la vida más reservada de Adán, construyendo una relación que combina el glamour de la moda con la tradición del rodeo.