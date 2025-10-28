Muy a la mexicana, Bella Hadid sorprende al ser madrina de una quinceañera

Bella Hadid sorprende al ser madrina de una quinceañera

El evento se vivió como una combinación de tradición latina con mucho estilo: la festejada llevaba un vestido lila de quinceañera y tiara, mientras Bella, quien vive actualmente con Bañuelos en Texas, compartía en sus historias de Instagram los momentos clave de la celebración. “

La quinceañera de Bellita”, escribió la modelo en una publicación, junto a un mensaje emotivo: “¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”.

En una de las historias, Bella muestra cómo su novio bailaba el tradicional vals con la cumpleañera, evocando el rito ceremonioso de los quince años.

Este acto, que deja ver un lado muy íntimo de la modelo, también deja claro su vinculo con la cultura mexicana-estadounidense a través de su pareja.