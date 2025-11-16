Bella Hadid habla abiertamente sobre su ansiedad en medio de su lucha contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid se sinceró sobre los episodios de ansiedad que ha enfrentado mientras continúa su batalla contra la enfermedad de Lyme.
La modelo compartió cómo su salud física y mental se han visto afectadas, destacando la importancia de visibilizar su experiencia para crear conciencia sobre esta condición.
Bella Hadid habla sobre su continua lucha contra la ansiedad
Bella Hadidcompartió dos publicaciones relacionadas con su lucha contra la enfermedad de Lyme en sus historias de Instagram: La primera, un meme con el texto "Cuando tu enfermedad crónica es crónica y alguien dice 'siempre tienes algo', como... sí... se podría decir que la enfermedad es... crónica".
También compartió la publicación de la influencer Alexandra Wildeson titulada “La dualidad de la vida con una enfermedad crónica”. “¡La ansiedad médica es tan real!”, escribió Hadid en la parte superior de la diapositiva, etiquetando al autor de la publicación. “Gracias por plasmar todos mis pensamientos y situaciones cotidianas en un solo gesto ¡Es la pura verdad!”, agregó.
Bella Hadid ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos meses. En septiembre, publicó fotos desde una cama de hospital mientras recibía tratamiento por la enfermedad de Lyme, en las que se le veía conectada a sueros intravenosos: “Siento mucho estar siempre desaparecida, los quiero mucho”, escribió en el pie de foto.
Los problemas de salud que ha enfrentado Bella Hadid
Poco después, compartió nuevas imágenes caminando en una caminadora, celebrando su “primer día en el gimnasio en mucho tiempo”: "¡Solo estoy caminando, pero aún así! Recuperando mi resistencia", escribió.
Poco después de su estancia en el hospital, Bella regresó a las pasarelas y desfiló para Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París. Ese mismo mes, su mamá, Yolanda Hadid, expresó en redes sociales la “impotencia” que siente al ver a su hija “luchar en silencio”. “Como comprenderán, ver a mi Bella sufrir en silencio me ha sumido en una profunda desesperación”, escribió en Instagram. También elogió la fortaleza de la modelo, a quien describió como una “guerrera”, y calificó la situación como un “infierno desconocido”.
Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, a los 16 años. A lo largo de los años, la modelo ha lidiado con fuertes dolores articulares, ansiedad, confusión mental, cansancio extremo
En 2023, Hadid dijo que "finalmente estaba sana" después de someterse a 100 días de "tratamiento intensivo" para la enfermedad: "Casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si, si Dios quiere, puedo dedicar toda una vida a difundir amor desde lo más profundo de mi ser y ser verdaderamente yo misma, por primera vez en mi vida", escribió en Instagram.