Bella Hadid habla abiertamente sobre su ansiedad en medio de su lucha contra la enfermedad de Lyme

Los problemas de salud que ha enfrentado Bella Hadid

Poco después, compartió nuevas imágenes caminando en una caminadora, celebrando su “primer día en el gimnasio en mucho tiempo”: "¡Solo estoy caminando, pero aún así! Recuperando mi resistencia", escribió.

Bella Hadid recibe tratamiento por enfermedad de Lyme (Instagram )

Poco después de su estancia en el hospital, Bella regresó a las pasarelas y desfiló para Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París. Ese mismo mes, su mamá, Yolanda Hadid, expresó en redes sociales la “impotencia” que siente al ver a su hija “luchar en silencio”. “Como comprenderán, ver a mi Bella sufrir en silencio me ha sumido en una profunda desesperación”, escribió en Instagram. También elogió la fortaleza de la modelo, a quien describió como una “guerrera”, y calificó la situación como un “infierno desconocido”.

Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, a los 16 años. A lo largo de los años, la modelo ha lidiado con fuertes dolores articulares, ansiedad, confusión mental, cansancio extremo

En 2023, Hadid dijo que "finalmente estaba sana" después de someterse a 100 días de "tratamiento intensivo" para la enfermedad: "Casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si, si Dios quiere, puedo dedicar toda una vida a difundir amor desde lo más profundo de mi ser y ser verdaderamente yo misma, por primera vez en mi vida", escribió en Instagram.