Bella Hadid recibe un inspirador mensaje de aliento de su mamá tras ser hospitalizada por enfermedad de Lyme

Yolanda Hadid dedica inspirador mensaje de aliento a su hija Bella Hadid, tras complicaciones por enfermedad de Lyme

Ante la difícil situación que atraviesa Bella Hadid, su mamá, Yolanda Hadid, compartió una reflexión sobre los desafíos que impone la enfermedad de Lyme a quienes la padecen y que, en su caso, además de su hija, tanto ella como su hijo Anwar también recibieron el mismo diagnóstico, por lo que sus palabras reflejan no sólo el dolor que siente como mamá sino el conocimiento de lo que la modelo está viviendo.

Bella Hadid recibe tratamiento por enfermedad de Lyme (Instagram )

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha desgarrado la desesperanza más profunda que siento. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi bebé”, escribió en sus redes sociales.

“Después de muchos años, dejé de compartir mi historia personal porque necesitaba un cambio de energía, tiempo para centrarme en mi recuperación en lugar de absorber las opiniones de los demás sobre mi experiencia. Aun así, soy la CEO de mi salud y, tras quince años explorando el mundo, sigo decidida a encontrar una cura asequible para todos”, señaló.

Bella Hadid recibe tratamiento por enfermedad de Lyme Instagram

Yolanda compartió con sus seguidores el compromiso de seguir difundiendo información sobre la enfermedad y sobre su caso, con la esperanza de encontrar una cura. “Espero poder compartir pronto todo lo que hemos aprendido y los lugares donde hemos estado contigo y con nuestra comunidad de Lyme, tan pronto como los resultados de laboratorio reflejen nuestra victoria”.