Bella Hadid recibe un inspirador mensaje de aliento de su mamá tras ser hospitalizada por enfermedad de Lyme

Las imágenes que compartió recientemente en su cuenta de Instagram hablan por sí solas. Bella Hadid ha estado hospitalizada para atender complicaciones que son resultado de la enfermedad de Lyme con la que fue diagnosticada.
Sin embargo, más allá de los tratamientos y los momentos difíciles que ha tenido que soportar la modelo de 28 años, resalta el inspirador mensaje de aliento que su mamá, Yolanda Hadid, le dedicó para reconocer su lucha contra dicha condición.
Bella Hadid publica fotos desde el hospital donde se encuentra internada
Junto a una serie de fotos que retratan la realidad que vive al interior de un hospital, Bella Hadid envió saludos a sus seguidores luego de haber estado ausente algunos días. “Lo siento, siempre me desaparezco en la acción, los amo”, escribió la modelo.
En las imágenes, que algunos usuarios de Instagram han identificado como un hospital en Alemania, puede verse el interior de la habitación donde lo mismo recibe transfusiones que se le ve descansar, así como vistas del lugar desde la ventana y a la propia modelo en distintos estados de ánimo.
Yolanda Hadid dedica inspirador mensaje de aliento a su hija Bella Hadid, tras complicaciones por enfermedad de Lyme
Ante la difícil situación que atraviesa Bella Hadid, su mamá, Yolanda Hadid, compartió una reflexión sobre los desafíos que impone la enfermedad de Lyme a quienes la padecen y que, en su caso, además de su hija, tanto ella como su hijo Anwar también recibieron el mismo diagnóstico, por lo que sus palabras reflejan no sólo el dolor que siente como mamá sino el conocimiento de lo que la modelo está viviendo.
“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha desgarrado la desesperanza más profunda que siento. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi bebé”, escribió en sus redes sociales.
“Después de muchos años, dejé de compartir mi historia personal porque necesitaba un cambio de energía, tiempo para centrarme en mi recuperación en lugar de absorber las opiniones de los demás sobre mi experiencia. Aun así, soy la CEO de mi salud y, tras quince años explorando el mundo, sigo decidida a encontrar una cura asequible para todos”, señaló.
Yolanda compartió con sus seguidores el compromiso de seguir difundiendo información sobre la enfermedad y sobre su caso, con la esperanza de encontrar una cura. “Espero poder compartir pronto todo lo que hemos aprendido y los lugares donde hemos estado contigo y con nuestra comunidad de Lyme, tan pronto como los resultados de laboratorio reflejen nuestra victoria”.
Mamá de Bella Hadid reconoce la batalla de su hija "guerrera" contra la enfermedad de Lyme
Yolanda Hadid concluyó su testimonio sobre el episodio que vive en estos momentos su hija con una sentida dedicatoria.
“Para mi hermosa Bellita: Eres implacable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu disposición para seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que has enfrentado”, escribió Yolanda.
“Simplemente no hay palabras suficientes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. En realidad no viviste, aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado”, señaló.
“Estoy muy orgullosa de la luchadora que eres. No estás sola, te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve. Has luchado durante otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros ocurren todos los días. Rezo por tu pronta recuperación, mi amor”.
Con sus palabras, Yolanda Hadid deja ver que su esfuerzo y compromiso con su hija son inagotables. “Esta enfermedad nos ha dejado de rodillas, pero siempre nos levantamos. Seguiremos luchando por días mejores, juntas. Eres una sobreviviente… Te quiero mucho, mi guerrera”, concluyó.