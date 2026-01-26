Bella Hadid y el jinete mexicano Adán Bañuelos terminaron su noviazgo

Bella Hadid y el jinete de origen mexicano Adán Bañuelos terminaron su noviazgo

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la ruptura fue reciente y que no hubo escándalos ni terceros involucrados. Según allegados a la modelo, Bella “está haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse positiva, enfocada en su trabajo y rodeada de amigos cercanos”, mientras procesa el cierre de una relación que fue especialmente significativa para ella.

Bella Hadid y el jinete Adan Banuelos terminaron su relación en buenos términos. (Getty Images)

La pareja vista por primera vez en octubre de 2023, cuando fueron fotografiados en Fort Worth, Texas. Meses después, en 2024, Bella confirmó el romance en redes sociales y, con el tiempo, se mudó a Texas, donde llevó una vida más tranquila lejos de las pasarelas, retomó su pasión por los caballos y comenzó a competir profesionalmente en equitación.

Bella Hadid y Adan Banuelos iniciaron su relación a finales de 2023. (Getty Images)

En entrevista con British Vogue, la modelo habló abiertamente sobre lo importante que fue Adán durante una difícil etapa personal por su recuperación de la enfermedad de Lyme, su sobriedad y la búsqueda de estabilidad emocional.