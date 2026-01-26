La historia de amor de Bella Hadid y el jinete profesional Adan Banuelos llegó a su fin . De acuerdo con Entertainment Tonight, la pareja se separó de manera discreta tras más de dos años de relación.
Bella Hadid y el jinete mexicano Adán Bañuelos terminaron su noviazgo
Bella Hadid y el jinete de origen mexicano Adán Bañuelos terminaron su noviazgo
Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la ruptura fue reciente y que no hubo escándalos ni terceros involucrados. Según allegados a la modelo, Bella “está haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse positiva, enfocada en su trabajo y rodeada de amigos cercanos”, mientras procesa el cierre de una relación que fue especialmente significativa para ella.
La pareja vista por primera vez en octubre de 2023, cuando fueron fotografiados en Fort Worth, Texas. Meses después, en 2024, Bella confirmó el romance en redes sociales y, con el tiempo, se mudó a Texas, donde llevó una vida más tranquila lejos de las pasarelas, retomó su pasión por los caballos y comenzó a competir profesionalmente en equitación.
En entrevista con British Vogue, la modelo habló abiertamente sobre lo importante que fue Adán durante una difícil etapa personal por su recuperación de la enfermedad de Lyme, su sobriedad y la búsqueda de estabilidad emocional.
Aunque ambos fueron muy reservados con su vida privada, su relación se convirtió en una de las más comentadas por la mezcla de sus diferentes profesiones.
Además, los últimos meses dieron señales de estabilidad y formalidad en su relación, era común verlos compartir su pasión por los caballos y asistir juntos a importantes eventos familiares, el más reciente los quinceaños de la hermana del jinete, de quien Bella fue madrina.
"La quinceañera de Bellita. ¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”, escribió Bella junto a las fotografías del evento.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura.