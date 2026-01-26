Publicidad

Bella Hadid y el jinete mexicano Adán Bañuelos terminaron su noviazgo

Fuentes cercanas a la modelo Bella Hadid confirmaron que la ruptura con Adán Bañuelos, de raíces mexicanas, se dio en buenos términos.
lun 26 enero 2026 04:53 PM
Celebrity Sightings In New York City - September 12, 2024
Bella Hadid y el jinete Adan Banuelos terminaron su relación en buenos términos. (Getty Images)
Bella Hadid y el jinete de origen mexicano Adán Bañuelos terminaron su noviazgo

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la ruptura fue reciente y que no hubo escándalos ni terceros involucrados. Según allegados a la modelo, Bella “está haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse positiva, enfocada en su trabajo y rodeada de amigos cercanos”, mientras procesa el cierre de una relación que fue especialmente significativa para ella.

"Window To The West" Series Premiere At Kemo Sabe Pop-Up
La pareja vista por primera vez en octubre de 2023, cuando fueron fotografiados en Fort Worth, Texas. Meses después, en 2024, Bella confirmó el romance en redes sociales y, con el tiempo, se mudó a Texas, donde llevó una vida más tranquila lejos de las pasarelas, retomó su pasión por los caballos y comenzó a competir profesionalmente en equitación.

The American Performance Horseman by Teton Ridge
Bella Hadid y Adan Banuelos iniciaron su relación a finales de 2023. (Getty Images)

En entrevista con British Vogue, la modelo habló abiertamente sobre lo importante que fue Adán durante una difícil etapa personal por su recuperación de la enfermedad de Lyme, su sobriedad y la búsqueda de estabilidad emocional.

Celebrity Sightings In New York City - September 12, 2024
Aunque ambos fueron muy reservados con su vida privada, su relación se convirtió en una de las más comentadas por la mezcla de sus diferentes profesiones.
Además, los últimos meses dieron señales de estabilidad y formalidad en su relación, era común verlos compartir su pasión por los caballos y asistir juntos a importantes eventos familiares, el más reciente los quinceaños de la hermana del jinete, de quien Bella fue madrina.

bella-madrina.quinceanera.JPG
Bella Hadid, la madrina de quinceaños más hot; se revelan nuevas fotos La modelo Bella Hadid ha tenido un acercamiento con la cultura mexicana gracias a su relación con el jinete Adán Bañuelos; prueba de ello es su aparición como madrina en una fiesta de quince años.

"La quinceañera de Bellita. ¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”, escribió Bella junto a las fotografías del evento.

bella-hadid
Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura.

Teton Ridge Brings Window To The West Series From The Heart Of Texas To The Streets Of NYC
