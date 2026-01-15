Marcelo Ebrard “asegura” que él convenció a BTS de venir a México, tras confirmarse tres shows del grupo de Kpop en CDMX

Marcelo Ebrard asegura que él convenció a BTS de venir a México

La noche del miércoles 14 de enero, Marcelo Ebrard causó furor entre muchas de sus seguidoras en redes sociales, pero no por un tema político relacionado con la economía nacional, sino al publicar un video donde se le ve saludar al cantante Jin de BTS, y en el que aparece un texto que dice: “Corea del Sur. Noviembre de 2025… Les dije que los iba a convencer”.

“Oigan amigos #armybts siempre pensando en mi México y en ustedes. Les dedico este video”, escribió el secretario de Economía junto a la grabación.

BTS tiene programados tres conciertos en mayo en la CDMX (Rich Fury)

En los comentarios de la publicación, las integrantes del ARMY mexicano le pidieron a Ebrard que intercediera por ellas ante Ocesa y Ticketmaster para tener reglas claras y precios justos para los boletos de los tres conciertos que BTS dará en mayo próximo en el Estadio GNP.

En un mensaje abierto que circula en redes sociales, las seguidoras de la banda de Kpop expresaron su preocupación a los organizadores.

"OCESA, agradecemos que México sea considerado para un evento tan importante como BTS. Sin duda, es un momento esperado por miles de personas. Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio. Quedamos atentos a la publicación de estos datos. ARMY MÉXICO", se lee en la carta.