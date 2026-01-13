BTS en CDMX: guía completa para comprar boletos en el Estadio GNP Seguros

Pasos por seguir para obtener una ‘ARMY Membership’

1. Ingresar a al sitio web de Weverse shop ( https://shop.weverse.io/es/home ) o descargar la aplicación Weverse: Connect with Artists en tu celular.

2. Crear una cuenta utilizando tu correo electrónico y nombre.

3. Unirte a la comunidad oficial de BTS, esto lo podrás realizar directamente en la app o en el sitio web.

4. Para comprar tu membresía deberás iniciar sesión en el sitio web de Weverse shop y buscar la membresía o puedes acceder a este link ( https://shop.weverse.io/es/shop/MXN/artists/2/sales/41599 ) y realizar tu compra directamente.

5. Una vez que compres tu membresía, podrás registrarte para la preventa a través de la sección de noticias de BTS en la app de Weverse o en su sitio web.