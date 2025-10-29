¿Cuál es el secreto detrás del skincare de BTS? Esta es su rutina de belleza

La boyband más famosa del K-pop sigue una rutina con pasos simples pero efectivos: toner, esencia, mascarilla, tratamiento, loción y crema.
Inspirados en lo que los integrantes de BTS han contado sobre su cuidado de la piel, te dejamos una guía para lograr ese glow tipo idol con productos de Skïn Sense; una marca coreana que combina fórmulas seguras con ingredientes efectivos como colágeno, carbón activado, miel y pepino. El resultado: una piel hidratada , luminosa y con ese brillo natural que no necesita filtro
El secreto detrás del skincare de BTS
Los integrantes de BTS han hablado muchas veces de su rutina. J-Hope, sigue una rutina en capas: toner, esencia, tratamiento anti-imperfecciones, loción y crema. Jungkook prefiere algo más minimalista, solo toner y crema mañana y noche; mientras que Jimin no viaja sin sussheet masks, su truco para evitar la resequedad y mantener la piel perfecta.
La guía de skincare de los integrantes de BTS
Limpieza e hidratación
Después de limpiar tu rostro aplica un toner ligero y unasheet mask hidratante para darle a tu piel un boost instantáneo. Busca fórmulas con colágeno o ácido hialurónico que dejen ese efecto juicy antes del maquillaje.
Control y equilibrio
Si tu piel tiende a brillar o quieres controlar los poros, elige mascarillas con ingredientes purificantes como el carbón activado o la vitamina C. Ayudan a equilibrar y mantener la textura suave, justo lo que necesitan los idols después del escenario.
Calm and chill
Para calmar la piel después de un día largo o durante un viaje, elige mascarillas con pepino o té verde. Aportan frescura, alivian la irritación y reducen la rojez.
Sellar la hidratación
Después de la mascarilla, aplica una esencia ligera, loción y tu crema hidratante favorita. Este paso mantiene la elasticidad y le da a la piel ese acabado glass skin que brilla de forma natural.
On-the-go hack
Lleva siempre un par de mascarillas en tu bolsa o kit de viaje. En vuelos largos o noches sin descanso, bastan cinco minutos para revivir tu piel y recuperar el glow.
La rutina coreana no se trata solo de productos, sino de constancia, prevención y selfcare. Al final, el verdadero glow no viene de una mascarilla, sino de darte un tiempo para ti.