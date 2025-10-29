¿Cuál es el secreto detrás del skincare de BTS? Esta es su rutina de belleza

El secreto detrás del skincare de BTS

Los integrantes de BTS han hablado muchas veces de su rutina. J-Hope, sigue una rutina en capas: toner, esencia, tratamiento anti-imperfecciones, loción y crema. Jungkook prefiere algo más minimalista, solo toner y crema mañana y noche; mientras que Jimin no viaja sin sus sheet masks, su truco para evitar la resequedad y mantener la piel perfecta.

K-beauty= piel perfecta (Vía Instagram (@uarmyhope))

La guía de skincare de los integrantes de BTS

Limpieza e hidratación

Después de limpiar tu rostro aplica un toner ligero y una sheet mask hidratante para darle a tu piel un boost instantáneo. Busca fórmulas con colágeno o ácido hialurónico que dejen ese efecto juicy antes del maquillaje.

Para un efecto juicy antes del maquillaje. (Sheetmask Hydrate & Plump (colágeno), Skïn Sense, $58, amazon.com)

Control y equilibrio

Si tu piel tiende a brillar o quieres controlar los poros, elige mascarillas con ingredientes purificantes como el carbón activado o la vitamina C. Ayudan a equilibrar y mantener la textura suave, justo lo que necesitan los idols después del escenario.