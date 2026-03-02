Shakira en el Zócalo: ¿Cuánto costó el concierto histórico y quién lo pagó?

¿Se utilizaron recursos públicos para el show de Shakira en el zocalo?

Después de que en redes surgieran dudas sobre si el concierto se había pagado con dinero público, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que el evento no se financió con recursos del gobierno capitalino, sino que se trató de una colaboración entre la administración local y Grupo Modelo.

Según reportó la funcionaria, fue Grupo Modelo, la empresa cervecera mexicana responsable de marcas como Corona, Modelo Especial, Victoria y Pacífico, quien asumió los costos del evento. La compañía estableció una alianza con el gobierno local para llevar a cabo el espectáculo, mientras que la administración capitalina se encargó principalmente de la logística y del operativo de seguridad.

Pero esta no es la primera vez que Grupo Modelo se involucra en este tipo de eventos musicales masivos. A través de sus marcas ha sido uno de los patrocinadores principales de festivales como el Corona Capital, uno de los encuentros musicales más importantes del país; también ha tenido presencia en el Vive Latino y en el Tecate Pa’l Norte, además de apoyar distintos conciertos y eventos culturales en varias ciudades.

En esta ocasión, el concierto de Shakira formó parte de las celebraciones por los 100 años de la empresa. La intención, según se informó, fue organizar un espectáculo con un artista internacional de gran alcance que conectara con el público mexicano en uno de los espacios más emblemáticos de la capital, por lo que Shakira se convirtió en la mejor elección.