Shakira en el Zócalo: ¿Cuánto costó el concierto histórico y quién lo pagó?

Después del exitoso concierto en el zócalo capitalino miles de fans se reunieron para ver a Shakira , sin embargo surgió la famosa duda sobre quién había financiado el concierto.
lun 02 marzo 2026 03:19 PM
MEXICO-ENTERTAINMENT-MUSIC-SHAKIRA
Colombian singer Shakira performs during a free concert at Zocalo square in Mexico City on March 1, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (YURI CORTEZ/AFP)

Este 1 de marzo pasado, el Zócalo de la Ciudad de México volvió a ser escenario de un evento que ya se perfila como uno de los conciertos más concurridos del año. Más de 400 mil personas se reunieron en la Plaza de la Constitución para asistir al concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira , en lo que se convirtió en uno de los espectáculos con mayor asistencia en la historia del lugar. Desde varias horas antes, el Centro Histórico comenzó a llenarse. Capitalinos, personas que viajaron desde otros estados e incluso turistas extranjeros acudieron para ver a la artista en uno de los espacios más emblemáticos del país. El repertorio incluyó algunos de sus temas más conocidos como parte de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la cual ha tenido un éxito rotundo en México y el mundo.

Después del exitoso espectáculo, y de millones de asistentes comenzaron a surgir dudas en redes sociales acerca de ¿cuánto cuesta organizar un concierto como éste y quién cubre los gastos?

El costo estimado del espectáculo de Shakira

Aunque no se ha hecho público el contrato del evento en el Zócalo, estimaciones de la industria musical internacional señalan que una presentación de Shakira puede rondar los 1.9 millones de dólares, es decir, aproximadamente 40 millones de pesos mexicanos, sobre todo por su gran despliegue y producción.

Concierto de Shakira en el centro histórico de Ciudad de México
Fans of Colombian singer Shakira wait for her free concert at Zocalo square in Mexico City on March 1, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP) (YURI CORTEZ/AFP)

A esa cifra deben sumarse los costos asociados a un montaje masivo en un espacio público: escenario, audio de alta potencia, iluminación profesional, pantallas LED, equipo técnico especializado, logística y coordinación de seguridad para cientos de miles de asistentes. Lo cual conlleva una gran cantidad de inversión y presupuesto.

¿Se utilizaron recursos públicos para el show de Shakira en el zocalo?

Después de que en redes surgieran dudas sobre si el concierto se había pagado con dinero público, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que el evento no se financió con recursos del gobierno capitalino, sino que se trató de una colaboración entre la administración local y Grupo Modelo.

Según reportó la funcionaria, fue Grupo Modelo, la empresa cervecera mexicana responsable de marcas como Corona, Modelo Especial, Victoria y Pacífico, quien asumió los costos del evento. La compañía estableció una alianza con el gobierno local para llevar a cabo el espectáculo, mientras que la administración capitalina se encargó principalmente de la logística y del operativo de seguridad.

Concierto de Shakira en Centro histórico de Ciudad de México

Pero esta no es la primera vez que Grupo Modelo se involucra en este tipo de eventos musicales masivos. A través de sus marcas ha sido uno de los patrocinadores principales de festivales como el Corona Capital, uno de los encuentros musicales más importantes del país; también ha tenido presencia en el Vive Latino y en el Tecate Pa’l Norte, además de apoyar distintos conciertos y eventos culturales en varias ciudades.

En esta ocasión, el concierto de Shakira formó parte de las celebraciones por los 100 años de la empresa. La intención, según se informó, fue organizar un espectáculo con un artista internacional de gran alcance que conectara con el público mexicano en uno de los espacios más emblemáticos de la capital, por lo que Shakira se convirtió en la mejor elección.

