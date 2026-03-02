Shakira en el Zócalo: ¿Cuánto costó el concierto histórico y quién lo pagó?

Este 1 de marzo pasado, el Zócalo de la Ciudad de México volvió a ser escenario de un evento que ya se perfila como uno de los conciertos más concurridos del año. Más de 400 mil personas se reunieron en la Plaza de la Constitución para asistir al concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira , en lo que se convirtió en uno de los espectáculos con mayor asistencia en la historia del lugar. Desde varias horas antes, el Centro Histórico comenzó a llenarse. Capitalinos, personas que viajaron desde otros estados e incluso turistas extranjeros acudieron para ver a la artista en uno de los espacios más emblemáticos del país. El repertorio incluyó algunos de sus temas más conocidos como parte de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la cual ha tenido un éxito rotundo en México y el mundo.
Después del exitoso espectáculo, y de millones de asistentes comenzaron a surgir dudas en redes sociales acerca de ¿cuánto cuesta organizar un concierto como éste y quién cubre los gastos?