Chris Pratt llegará a México para presentar 'Sin Piedad': la visita más esperada de enero en CDMX

La Ciudad de México se alista para recibir a Chris Pratt, una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, quien visitará el país este sábado 17 de enero como parte de la gira promocional de Sin Piedad, su nueva película de acción y suspenso. La expectativa entre fans y medios es alta, ya que han pasado diez años desde su última visita oficial a territorio mexicano cuando vino a promocionar Pasajeros.
La presencia de Pratt en la capital promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más comentados del mes. Aunque los detalles de su agenda se mantienen bajo reserva, se espera que el actor participe en actividades con la prensa, encuentros con fans y una presentación especial del filme, previo a su estreno en salas el 22 de enero.