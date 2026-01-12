Chris Pratt llegará a México para presentar 'Sin Piedad': la visita más esperada de enero en CDMX

¿De qué trata

Sin Piedad

?

Sin Piedad es un thriller de acción y ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov. La película plantea una historia ambientada en un futuro cercano, donde el sistema de justicia está controlado por una inteligencia artificial capaz de decidir el destino de las personas en tiempo récord.

Chris Pratt como Chris Raven en Sin piedad. (Justin Lubin/Justin Lubin / Cortesía. )

Chris Pratt interpreta a un hombre que se ve atrapado en una carrera contra el tiempo tras ser acusado de un crimen que asegura no haber cometido. Con solo horas para probar su inocencia, el personaje deberá enfrentarse tanto al sistema como a sus propios límites, en una historia cargada de tensión, acción y dilemas tecnológicos.

Reparto, estreno y expectativas

Además de Chris Pratt, Sin Piedad cuenta con un elenco encabezado por Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis y Kali Reis, entre otros. El filme llegará a los cines el próximo 22 de enero, perfilándose como uno de los estrenos más fuertes de inicio de año.

La visita de Pratt a México refuerza la importancia del mercado latino para las grandes producciones de Hollywood y anticipa una recepción entusiasta por parte del público mexicano, que se prepara para recibir tanto al actor como a una de las películas más comentadas del mes.



