Romances de Leonardo DiCaprio: del cine a las pasarelas; su historial amoroso

Esta divertida intervención vuelve a poner el foco en uno de los aspectos más comentados de la vida del protagonista de Titanic: su historial amoroso, conocido tanto por la prensa como por el público por la juventud de sus parejas y la discreción con la que maneja sus relaciones.
Desde supermodelos internacionales hasta actrices emergentes, DiCaprio ha mantenido un patrón que despierta curiosidad y titulares cada vez que aparece en la alfombra roja.
Aquí te presentamos una mirada retrospectiva a las novias que una vez robaron el corazón del apuesto actor.
Bridget Hall
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 19 Edad de Hall en el momento de la separación: 16
La modelo Bridget Hall estuvo vinculada a DiCaprio en 1994 en el lanzamiento de su carrera. No está claro cuándo se separaron, pero algunos informes afirman que Hall ha negado por completo la aventura.
Naomi Campbell
Edad de DiCaprio al momento de la separación: 20 Edad de Campbell al momento de la separación: 24
Según los informes, DiCaprio se conectó con la supermodelo en 1995, pero decidió mantener las cosas platónicas en el futuro. Los dos han sido amigos desde entonces.
Kristen Zang
Edad de DiCaprio al momento de la separación: 22 Edad de Zang al momento de la separación: 22
DiCaprio salió con la modelo nacida en Michigan durante un año, de 1996 a 1997. Según los informes, se separaron como resultado de la fama vertiginosa que experimentó el actor después del lanzamiento de Titanic.
Eva Herzigová
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 23 Edad de Herzigova en el momento de la división: 24
Según los informes, DiCaprio se enamoró de la modelo checa después de conocerla en el estreno de El hombre de la máscara de hierro. Tuvieron una aventura de corta duración en 1998.
Edad de DiCaprio al momento de la separación: 30 Edad de Bündchen al momento de la separación: 24
Bündchen y DiCaprio salieron de 2000 a 2005. Los dos compartían el amor por crear conciencia sobre las causas ambientales y el baloncesto. Años más tarde, Bündchen se casó con la estrella de la NFL, Tom Brady.
Bar Refaeli
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 36 Edad de Refaeli en el momento de la separación: 25
La supermodelo israelí y la estrella de Inception salieron entre 2005 y 2011. La relación intermitente comenzó después de que la pareja se conociera en un concierto de U2 en Las Vegas.
Blake Lively
Edad de DiCaprio al momento de la separación: 36 Edad de Lively al momento de la separación: 24
Los dos salieron brevemente durante cinco meses en 2011 después de conocerse a bordo del yate de Steven Spielberg en Montecarlo para el Festival de Cine de Cannes. Lively ahora está casada con Ryan Reynolds y comparte tres hijas, James, Inez y Betty, con el actor de Deadpool.
Erin Heatherton
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 37 Edad de Heatherton en el momento de la separación: 23
La modelo de Victoria's Secret y DiCaprio salieron durante 10 meses antes de separarse en 2012. La estrella de Don't Look Up fue vista de fiesta con un "grupo" de modelos poco después de la ruptura.
Alesia Riabenkova
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 38 Edad de Riabenkova en el momento de la separación: 21
Se rumoreaba que DiCaprio había salido brevemente con la modelo y actriz estadounidense en 2013, pero la relación nunca se confirmó.
Edad de DiCaprio al momento de la separación: 40 Edad de Garrn al momento de la separación: 22
DiCaprio compartió un romance de aproximadamente un año con otra modelo, Toni Garrn. Los dos fueron vistos juntos en el 66º Festival de Cine de Cannes en 2013 y se separaron al año siguiente.
Kelly Rohrbach
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 41 Edad de Rohrbach en el momento de la separación: 25
DiCaprio salió con la modelo de Sports Illustrated solo unos meses en 2016. Rohrbach ahora está casada con el abogado Steuart Walton.
Nina Agdal
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 42 Edad de Agdal en el momento de la división: 25
DiCaprio salió con la modelo danesa Nina Agdal en 2016, pero se separaron al año siguiente. Siguieron siendo "amigos" después de la separación y, en diciembre de 2021, se les vio compartiendo un "saludo amistoso" después de encontrarse en un club en Miami.
Lorena Rae
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 42 Edad de Rae en el momento de la separación: 23
DiCaprio fue visto por primera vez saliendo con la modelo en Mónaco en agosto de 2017. Luego fueron vistos juntos nuevamente en la ciudad de Nueva York el mes siguiente, pero el equipo de la estrella de Great Gatsby insistió en ese momento en que la pareja era solo "amigos".
Camila Morrone
Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 47 Edad de Morrone en el momento de la separación: 25
Los rumores sobre la relación de la modelo Morrone y DiCaprio surgieron en 2017. La pareja viajó por el mundo e incluso adoptó perros como pareja. Sin embargo, la relación de cuatro años supuestamente terminó en 2022 y la ruptura se anunció solo unas semanas después de que Morrone cumpliera 25 años.
Vittoria Ceretti
Vittoria Ceretti es una modelo italiana de renombre internacional que ha dejado una marca importante en el mundo de la moda desde su adolescencia. Descubierta a través del concurso Elite Model Look, debutó en pasarelas como la de Milán y desde entonces ha trabajado con casas de moda de alto perfil como Armani, Alexander McQueen, Fendi, Chanel y Gucci.
Ceretti y Leonardo DiCaprio fueron vinculados sentimentalmente a partir de 2023, cuando fueron vistos juntos en varios momentos públicos que llamaron la atención de la prensa internacional.
Su relación, aunque privada, ha incluido viajes, apariciones en eventos y gestos de cariño, y ha generado amplio interés mediático por la combinación de su éxito profesional con una vida personal fuera del foco excesivo de los reflectores.