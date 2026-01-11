Romances de Leonardo DiCaprio: del cine a las pasarelas; su historial amoroso

Aquí te presentamos una mirada retrospectiva a las novias que una vez robaron el corazón del apuesto actor.

Bridget Hall

Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 19

Edad de Hall en el momento de la separación: 16

La modelo Bridget Hall estuvo vinculada a DiCaprio en 1994 en el lanzamiento de su carrera. No está claro cuándo se separaron, pero algunos informes afirman que Hall ha negado por completo la aventura.

Naomi Campbell (Getty Images)

Naomi Campbell

Edad de DiCaprio al momento de la separación: 20

Edad de Campbell al momento de la separación: 24

Según los informes, DiCaprio se conectó con la supermodelo en 1995, pero decidió mantener las cosas platónicas en el futuro. Los dos han sido amigos desde entonces.

Kristen Zang

Edad de DiCaprio al momento de la separación: 22

Edad de Zang al momento de la separación: 22

DiCaprio salió con la modelo nacida en Michigan durante un año, de 1996 a 1997. Según los informes, se separaron como resultado de la fama vertiginosa que experimentó el actor después del lanzamiento de Titanic.

Kristen Zang (John Sciulli)

Eva Herzigová

Edad de DiCaprio en el momento de la separación: 23

Edad de Herzigova en el momento de la división: 24

Según los informes, DiCaprio se enamoró de la modelo checa después de conocerla en el estreno de El hombre de la máscara de hierro. Tuvieron una aventura de corta duración en 1998.