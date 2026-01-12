Golden Globes 2026: Así fue el momento más conmovedor de la noche dedicado a Rob Reiner

Así fue el momento más conmovedor de la noche dedicado a Rob Reiner en los Golden Globes

Rob Reiner fue recordado con un conmovedor homenaje durante los Golden Globes 2026, celebrados el domingo, casi un mes después de que él y su esposa, Michele Reiner, fueron asesinados.

Rob Reiner y su esposa (Getty Images)

La anfitriona de la ceremonia, Nikki Glaser, cerró la entrega de premios luciendo una gorra de béisbol de Spinal Tap, en referencia a la icónica película dirigida por Reiner. En sus palabras finales, la comediante hizo un guiño directo al filme al citar dos de sus recordadas frases.

“Ese es nuestro programa. Esto llegó al 11”, dijo Glaser. “Gracias por una noche increíble, y espero que hayamos encontrado la línea entre la inteligencia y la estupidez”.

Cabe recalcar que, Glaser, dijo la semana pasada a USA Today, que honraría al difunto director "a su manera", ya que el programa no incluye un segmento in memoriam.

"Tengo algo planeado", bromeó, calificando su homenaje de "delicado".