Los Golden Globe Awards 2026, celebrados el domingo en el Beverly Hilton de Los Ángeles, estuvieron llenos de emoción y mucha nostalgia: la comediante Nikki Glaser, quien fue la host de la ceremonia, rindió un sentido homenaje al reconocido cineasta y actor Rob Reiner, quien murió trágicamente junto con su esposa a finales de diciembre pasado en un homicidio que conmocionó a la industria y al público.
Golden Globes 2026: Así fue el momento más conmovedor de la noche dedicado a Rob Reiner
La anfitriona de la ceremonia, Nikki Glaser, cerró la entrega de premios luciendo una gorra de béisbol de Spinal Tap, en referencia a la icónica película dirigida por Reiner. En sus palabras finales, la comediante hizo un guiño directo al filme al citar dos de sus recordadas frases.
“Ese es nuestro programa. Esto llegó al 11”, dijo Glaser. “Gracias por una noche increíble, y espero que hayamos encontrado la línea entre la inteligencia y la estupidez”.
Nikki Glaser gives nod to Rob Reiner with Spinal Tap cap to close out #GoldenGlobes pic.twitter.com/b9rkn8O134— Deadline (@DEADLINE) January 12, 2026
Cabe recalcar que, Glaser, dijo la semana pasada a USA Today, que honraría al difunto director "a su manera", ya que el programa no incluye un segmento in memoriam.
"Tengo algo planeado", bromeó, calificando su homenaje de "delicado".
La trágica muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer
El mundo del cine sigue conmocionado por la trágica muerte del director y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados sin vida el 14 de diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, en un caso que ha sacudido tanto a Hollywood como al público global.
La pareja, conocida por su destacada trayectoria artística y activismo, fue encontrada con múltiples heridas por arma blanca, y el forense del condado de Los Ángeles determinó que se trató de un homicidio.
Reiner, de 78 años, fue una figura emblemática del cine estadounidense, director de clásicos como Stand By Me, When Harry Met Sally…, The Princess Bride y co-creador de la comedia de culto This Is Spinal Tap.
Su esposa Michele, de 70 años, además de ser una consumada fotógrafa, colaboró en varios de sus proyectos y junto a él lideró iniciativas filantrópicas centradas en la infancia y el bienestar social.
La investigación del caso tomó un giro aún más impactante cuando su hijo, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado y acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.
Las autoridades lo detuvieron poco después de que los cuerpos fueran descubiertos, y desde entonces se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza, enfrentando una posible sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte si es declarado culpable.
Antes de los hechos que desencadenaron esta tragedia, Nick había tenido problemas de adicciones y salud mental, situaciones que incluso influyeron en proyectos cinematográficos como Being Charlie, una película que exploraba precisamente la compleja relación entre un padre y un hijo en crisis