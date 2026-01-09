‘Heated Rivalry’ llega oficialmente a México tras convertir una historia de amor gay en un fenómeno cultural

‘Heated Rivalry en México’: el fenómeno llega a HBO Max

Desde su estreno simultáneo en Crave y HBO Max el 28 de noviembre de 2025, Heated Rivalry comenzó a generar una bola de nieve que terminó por convertirse en la sorpresa cultural de fin de año.

Adaptación de la novela homónima de la autora canadiense Rachel Reid (y que forma parte de los libros Game Changers), la serie muestra un relato complejo de rivalidad y deseo entre dos estrellas del hockey profesional: Shane Hollander e Ilya Rozanov, interpretados por los actores Hudson Williams y Connor Storrie.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan 'Heated Rivalry' que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Pero más allá de ser un drama de temática gay (sobre lo cual hemos visto historias recientes como Heartstopper, Reclutas o Young Royals, por citar algunos títulos), Heated Rivalry se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

Esto se debió, en gran medida, por la naturaleza de la trama que sigue a una pareja que pasa “del odio al amor”, sin tiempos fuera, en un entorno hipermasculinizado y donde las relaciones gay siguen siendo tabú.

Asimismo, por la química que transmiten los protagonistas en pantalla desde el primer capítulo y la subtrama de otro personaje que, en circunstancias similares a las de la pareja principal, da solidez a un programa que se hizo con pocos recursos pero con efectividad narrativa: pocos diálogos pero contundentes, situaciones universales con respecto a las relaciones humanas y muchas escenas de acción… en la habitación.