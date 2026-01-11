Golden Globes 2026: 'Good Hang with Amy Poehler', el primer podcast en la historia en ganar un premio

Good Hang with Amy Poehler', el primer podcast en la historia en ganar un

El podcast ganador fue Good Hang with Amy Poehler, conducido por la actriz, comediante y productora estadounidense Amy Poehler, conocida por su trabajo en series como Parks and Recreation y Saturday Night Live.

El programa se centra en conversaciones relajadas y profundas con invitados de diversos ámbitos, desde comediantes y actores hasta autores y líderes creativos, sobre su proceso creativo, la vida profesional y los retos personales. Con un estilo cercano y divertido, Poehler es reconocida por lograr que cada episodio sea tanto inspirador como entretenido.

Amy Poehler (Getty Images)

La categoría Mejor Podcast fue anunciada en 2025 por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, lo que refleja la creciente relevancia del podcast como medio de entretenimiento y de contenido cultural global.

Entre los nominados estaban programas reconocidos como SmartLess, Call Her Daddy, Armchair Expert, The Mel Robbins Podcast y Up First de NPR, lo que demuestra la diversidad de formatos y temáticas que capturan a la audiencia mundial.

