Golden Globes 2026: 'Good Hang with Amy Poehler', el primer podcast en la historia en ganar un premio

Esta edición representa un momento histórico para la industria del entretenimiento al incorporar la categoría Mejor Podcast, reconociendo oficialmente el formato como una de las formas de contenido más influyentes y populares del momento.
Good Hang with Amy Poehler', el primer podcast en la historia en ganar un
El podcast ganador fue Good Hang with Amy Poehler, conducido por la actriz, comediante y productora estadounidense Amy Poehler, conocida por su trabajo en series como Parks and Recreation y Saturday Night Live.
El programa se centra en conversaciones relajadas y profundas con invitados de diversos ámbitos, desde comediantes y actores hasta autores y líderes creativos, sobre su proceso creativo, la vida profesional y los retos personales. Con un estilo cercano y divertido, Poehler es reconocida por lograr que cada episodio sea tanto inspirador como entretenido.
La categoría Mejor Podcast fue anunciada en 2025 por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, lo que refleja la creciente relevancia del podcast como medio de entretenimiento y de contenido cultural global.
Entre los nominados estaban programas reconocidos como SmartLess, Call Her Daddy, Armchair Expert, The Mel Robbins Podcast y Up First de NPR, lo que demuestra la diversidad de formatos y temáticas que capturan a la audiencia mundial.
¿Quién es Amy Poehler?
Amy Poehler es una actriz, comediante y productora estadounidense reconocida internacionalmente por su versatilidad en cine, televisión y comedia.
Nacida el 16 de septiembre de 1971 en Newton, Massachusetts, Poehler se destacó primero en el teatro y la improvisación, siendo miembro del famoso grupo de comedia Upright Citizens Brigade, antes de saltar a la fama en Saturday Night Live, donde se consolidó como una de las figuras más queridas del programa gracias a su talento para la comedia y la sátira.
Además de su carrera en la televisión, Poehler ha tenido éxito en cine con películas como Sisters, Inside Out y Wine Country, y es ampliamente reconocida por su papel de Leslie Knope en la serie Parks and Recreation.