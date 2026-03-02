“No era Jim Carrey”. Esa es la frase que encendió las redes sociales este fin de semana tras la aparición del actor en los los César Awards 2026, celebrados el pasado 26 de febrero en París, pues los internautas aseguraron que el canadiense lucía muy diferente,
¿No era Jim Carrey? Maquillista Alex Stone asegura que lo reemplazó en los Premios César 2026
Alex Stone asegura que reemplazó a Jim Carrey en los Premios César 2026
En medio del debate, el maquillista Alexis Stone avivó aún más la polémica al dejar entrever que fue él quien dio vida a Jim Carrey durante la gala en Francia. A través de sus redes sociales publicó imágenes de esa noche y mostró la prótesis facial que habría utilizado para lograr la impactante caracterización, alimentando todavía más las dudas entre los usuarios.
Alexis Stone, conocido por sus elaboradas imitaciones de celebridades mediante maquillaje profesional, prótesis y pelucas, publicó varias fotos y videos bajo el título “Alexis Stone es Jim Carrey en Paris”, mostrando un aspecto que muchos usuarios en redes consideraron casi indistinguible del intérprete de La Máscara.
La publicación rápidamente generó debate en redes sociales, con seguidores divididos entre quienes creyeron que se trataba de una ilusión artística impresionante y quienes insistieron en que realmente había sido él el que apareció en la gala.
Mientras que otros internautas incluso comentaron que la apariencia del actor en el evento era “irreconocible” y señalaron detalles como el color de ojos distinto o rasgos faciales alterados, alimentando teorías sobre cirugía estética o suplantación.
Sin embargo, Jim Carrey sí asistió a los premios en persona y pronunció un discurso en francés, lo que desmonta las teorías.
¿Quién es Alexis Stone?
Alexis Stone es un artista y maquillista británico reconocido por sus transformaciones hiperrealistas de celebridades, logradas mediante prótesis faciales, caracterización avanzada y técnicas propias del maquillaje cinematográfico.
Su trabajo no se limita a la estética: también incorpora performance y experimentación social, jugando con la percepción del público y los límites entre realidad e ilusión. Gracias a ese enfoque, se ha convertido en una figura viral en redes sociales y en la industria de la moda.
En años anteriores, Alexis Stone ha dado vida a figuras como Jack Nicholson, Lana Del Rey y Donatella Versace con resultados que han logrando apariencias tan convincentes que han confundido incluso a expertos en moda y entretenimiento.