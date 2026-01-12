Sean Penn rompe regla en los Golden Globes y es severamente criticado

Sean Penn rompe las reglas: Prende un cigarro en plena gala de los Golden Globes y desata críticas

Sean Penn, conocido por su larga trayectoria en Hollywood y también por ser un fumador habitual, protagonizó uno de los momentos más comentados de los Golden Globes 2026. Según informó Vanity Fair, el actor fue visto fumando en su mesa dentro del recinto, un gesto que rompió con las normas del recinto.

Mientras Penn disfrutaba de su cigarro, otros invitados se vieron obligados a salir del teatro para buscar lugares permitidos para fumar, lo que generó inconformidad entre los asistentes.

El momento se produjo poco después de que la presentadora Nikki Glaser hiciera bromas dirigidas al propio actor durante su monólogo de apertura, incluyendo comentarios sobre su imagen y su resistencia a las convenciones de Hollywood sobre la apariencia y la edad.

Sean Penn es captado fumando durante la ceremonia de los Golden Globes 2026. (Michael Buckner/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Cabe recalcar que este no es el primer indicio de que el actor de I Am Sam no controla su hábito frente a las cámaras. En años pasados, ha sido visto fumando durante entrevistas, conferencias de prensa e incluso en alfombras rojas.

Por ejemplo, en 2018, Penn encendió un cigarro tras otro durante una entrevista en el Late Show with Stephen Colbert, y en 2024 hizo lo mismo mientras hablaba en una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Marrakech.