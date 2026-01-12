Durante la ceremonia de los Golden Globes 2026, celebrada el domingo en el Beverly Hilton de Los Ángeles, Sean Penn protagonizó un gesto inesperado que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la noche: en plena transmisión, el actor fue captado encendiendo y fumando un cigarro mientras permanecía sentado en su mesa dentro del recinto, una acción que está completamente prohibida.
Sean Penn rompe regla en los Golden Globes y es severamente criticado
Sean Penn, conocido por su larga trayectoria en Hollywood y también por ser un fumador habitual, protagonizó uno de los momentos más comentados de los Golden Globes 2026. Según informó Vanity Fair, el actor fue visto fumando en su mesa dentro del recinto, un gesto que rompió con las normas del recinto.
Mientras Penn disfrutaba de su cigarro, otros invitados se vieron obligados a salir del teatro para buscar lugares permitidos para fumar, lo que generó inconformidad entre los asistentes.
El momento se produjo poco después de que la presentadora Nikki Glaser hiciera bromas dirigidas al propio actor durante su monólogo de apertura, incluyendo comentarios sobre su imagen y su resistencia a las convenciones de Hollywood sobre la apariencia y la edad.
Cabe recalcar que este no es el primer indicio de que el actor de I Am Sam no controla su hábito frente a las cámaras. En años pasados, ha sido visto fumando durante entrevistas, conferencias de prensa e incluso en alfombras rojas.
Por ejemplo, en 2018, Penn encendió un cigarro tras otro durante una entrevista en el Late Show with Stephen Colbert, y en 2024 hizo lo mismo mientras hablaba en una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Marrakech.
Sean Penn, entre Hollywood y la polémica del narcotráfico
Nacido el 17 de agosto de 1960 en Santa Mónica, California, Sean Penn ha construido una carrera que combina actuaciones intensas con un activismo social y político constante.
Ganador de dos premios Oscar por Mystic River (2003) y Milk (2008), su trayectoria cinematográfica incluye papeles icónicos en filmes como Dead Man Walking, I Am Sam y 21 Grams. Además de su trabajo en cine, Penn es conocido por su activismo en causas humanitarias, desde ayuda en zonas afectadas por desastres naturales hasta campañas de derechos civiles y defensa de migrantes.
Su vida personal, incluyendo matrimonios con Madonna y Robin Wright, también ha estado en el ojo público, consolidando su perfil de figura mediática compleja y multifacética.
La polémica con “El Chapo” y Kate del Castillo
Uno de los episodios más controversiales de la vida pública de Sean Penn ocurrió en 2015, cuando el actor realizó una entrevista secreta con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el entonces narcotraficante mexicano más buscado del mundo. La reunión se dio en México y fue facilitada por Kate del Castillo, amiga de Penn y reconocida por su papel protagónico en La Reina del Sur.
El encuentro generó críticas y cuestionamientos legales y mediáticos, ya que algunos consideraron que Penn y Del Castillo podían haber violado la ley al acercarse al capo del narcotráfico sin informar a las autoridades.
La entrevista, que presentó la vida y perfectiva de El Chapo de voz propia, fue publicada posteriormente en Rolling Stone, lo que provocó un debate sobre la ética periodística y el papel de figuras públicas en escenarios de riesgo.
Penn defendió la acción alegando que se trataba de un acercamiento periodístico para entender el fenómeno del narcotráfico.
Kate del Castillo, por su parte, enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero y asociación con la organización de Guzmán, aunque nunca se le imputaron cargos formales en Estados Unidos.