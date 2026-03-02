Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, asegura el estilista de la actriz

Zendaya y Tom Holland se habrían casaron en secreto

Zendaya y Tom Holland volvieron a encender rumores tras una inesperada declaración del estilista de la actriz, Law Roach. Durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards 2026, aseguró que la pareja ya estaría casada.

Tom Holland y Zendaya (Getty Images)

“La boda ya sucedió”, comentó entre risas, antes de añadir: “Te la perdiste”, una frase que desató especulación inmediata entre fans y medios sobre si se trató de una broma o de una revelación inesperada.

Luego de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", riendo.

El mes pasado surgieron nuevos rumores sobre una posible boda secreta después de que Zendaya fuera vista usando un anillo de oro en el dedo anular izquierdo, en lugar del llamativo anillo de diamantes de cinco quilates que había llevado antes.

Las especulaciones crecieron cuando fotografías publicadas por Page Six mostraron a la protagonista de Dune luciendo el anillo dorado mientras salía por Beverly Hills, acompañada del productor Josh Lieberman.