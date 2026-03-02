La relación entre Zendaya y Tom Holland vuelve a acaparar titulares tras surgir versiones de una supuesta boda secreta. La revelación llegó de manera inesperada cuando el estilista de la actriz, Law Roach, dejó entrever la noticia durante una entrevista en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 con Access Hollywood.
Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, asegura el estilista de la actriz
Zendaya y Tom Holland volvieron a encender rumores tras una inesperada declaración del estilista de la actriz, Law Roach. Durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards 2026, aseguró que la pareja ya estaría casada.
“La boda ya sucedió”, comentó entre risas, antes de añadir: “Te la perdiste”, una frase que desató especulación inmediata entre fans y medios sobre si se trató de una broma o de una revelación inesperada.
Luego de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", riendo.
El mes pasado surgieron nuevos rumores sobre una posible boda secreta después de que Zendaya fuera vista usando un anillo de oro en el dedo anular izquierdo, en lugar del llamativo anillo de diamantes de cinco quilates que había llevado antes.
Las especulaciones crecieron cuando fotografías publicadas por Page Six mostraron a la protagonista de Dune luciendo el anillo dorado mientras salía por Beverly Hills, acompañada del productor Josh Lieberman.
El romance secreto de Zendaya y Tom Holland terminó en compromiso
Zendaya y Tom Holland desataron rumores de compromiso luego de que la actriz apareciera con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo durante la alfombra roja de los Premios Globo de Oro 2025.
Según reportes, Holland habría hecho la propuesta entre Navidad y Año Nuevo de 2024, poco después de que la pareja se realizara tatuajes coordinados. Una fuente cercana aseguró que la actriz “no tenía idea” de que el actor planeaba pedirle matrimonio, aunque ambos habían hablado sobre casarse a lo largo de su relación.La misma fuente señaló que la pareja siempre ha priorizado su privacidad, por lo que Holland quiso mantener el momento en secreto. Antes de dar el gran paso, incluso habría pedido la bendición de los papás de la actriz, Kazembe Ajamu Coleman y Claire Stoermer.
La relación entre Zendaya y Tom Holland comenzó a generar rumores desde 2016, cuando ambos trabajaron juntos en Spider-Man: Homecoming. Un año después, en julio de 2017, una fuente aseguró a la revista People que ya estaban saliendo formalmente. Sin embargo, su romance se confirmó en 2021, cuando la protagonista de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame fueron fotografiados besándose dentro de un carro.