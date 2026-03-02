Alejandro Sanz y Stephanie Cayo confirman su romance en concierto de Perú

Rumores de relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

La primera vez que Cayo y Sanz fueron vinculados románticamente fue en 2023, después de que el cantante terminara su relación con la artista cubana Rachel Valdés; sin embargo, la misma Stephanie desmintió las sospechas y explicó que únicamente eran amigos.

La primera vez que se les asoció fue en 2023. (Instagram - @alejandrosanz)

En 2026, nuevamente aparecieron los rumores de una posible relación amorosa después de que Alejandro oficializara su ruptura con Candela Márquez y se viera a Stephanie Cayo acompañando al cantante español durante sus conciertos en Ecuador, Colombia y por supuesto, Perú.

El 14 de febrero, el cantante compartió una publicación en su Instagram con diferentes fotografías de su concierto en Bogotá, Colombia, incluyendo una de Stephanie Cayo junto a los cantantes Llane y Chabuco, quienes acompañaron a Sanz en su concierto. Esta fotografía reiteró la presencia de Cayo en los conciertos de Alejandro.

Alejandro compartió esta imagen sus redes sociales. (Instagram - @alejandrosanz)

En cuanto a su concierto en Ecuador, se viralizaron videos tomados por fanáticos donde pareciera verse cómo Sanz da un beso a Stephanie mientras sale del escenario.



A pesar de las muestras de afecto mostradas entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial ni por parte del cantante, ni de la actriz, quien es 20 años menor que él.