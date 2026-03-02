Después de semanas de especulaciones sobre un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo , la actriz fue vista durante el concierto del cantante del Perú y tuvo una pequeña aparición en el escenario, lo que para fans tanto del intérprete de Amiga mía como de la actriz de Club de Cuervos confirmó su relación amorosa.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo confirman su romance en concierto de Perú
Stephanie Cayo aparece en concierto de Alejandro Sanz
Alejandro Sanz sorprendió a sus fanáticos de Lima, Perú, al invitar al escenario a Stephanie Cayo, actriz peruana con la que ha sido relacionado sentimentalmente durante las últimas semanas.
Durante la última canción de su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima, Alejandro Sanz se acercó a backstage, donde se encontraba Stephanie Cayo, y la llevó al escenario. Frente al público la abrazó durante algunos segundos mientras interpretaba Corazón partío. El momento, que fue transmitido en las pantallas del lugar, rápidamente se hizo viral.
Después de su abrazo y de tomarse de las manos, Alejandro regresó al escenario para dar cierre a su presentación en Perú. Tanto el cantante como la actriz se mostraron sonrientes durante su interacción.
@tefatrefa ❤️❤️❤️🫶🏽🫶🏽🫶🏽 @alejandrosanz #alejandrosanz #stephaniecayo #foryou ♬ sonido original - Tefa Trefa
Rumores de relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
La primera vez que Cayo y Sanz fueron vinculados románticamente fue en 2023, después de que el cantante terminara su relación con la artista cubana Rachel Valdés; sin embargo, la misma Stephanie desmintió las sospechas y explicó que únicamente eran amigos.
En 2026, nuevamente aparecieron los rumores de una posible relación amorosa después de que Alejandro oficializara su ruptura con Candela Márquez y se viera a Stephanie Cayo acompañando al cantante español durante sus conciertos en Ecuador, Colombia y por supuesto, Perú.
El 14 de febrero, el cantante compartió una publicación en su Instagram con diferentes fotografías de su concierto en Bogotá, Colombia, incluyendo una de Stephanie Cayo junto a los cantantes Llane y Chabuco, quienes acompañaron a Sanz en su concierto. Esta fotografía reiteró la presencia de Cayo en los conciertos de Alejandro.
En cuanto a su concierto en Ecuador, se viralizaron videos tomados por fanáticos donde pareciera verse cómo Sanz da un beso a Stephanie mientras sale del escenario.
@ruddy.restrepo Ese beso me partió el ❤️💔💔💔💔😔 #alejandrosanz #guayaquil_ecuador🇪🇨 ♬ sonido original - Ruddy Restrepo
A pesar de las muestras de afecto mostradas entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial ni por parte del cantante, ni de la actriz, quien es 20 años menor que él.