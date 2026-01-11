La antesala de los Golden Globes 2026 ya luce con sabor mexicano . La actriz Marina de Tavira, conocida internacionalmente por su nominación al Oscar por Roma, acompañó a su pareja, Diego Luna, en la alfombra roja de la ceremonia que se lleva a cabo este domingo en el Hotel The Beverly Hilton, en California.
Diego Luna y Marina de Tavira: la pareja mexicana que conquistó la alfombra roja de los Golden Globes 2026
Su presencia junto al actor resalta el fuerte momento que viven las figuras del cine y la televisión mexicanas en la temporada de premios hollywoodense.
Diego Luna, quien ha consolidado su trayectoria internacional tras años de trabajo en cine y televisión, fue nominado en la categoría de Mejor Actor en serie Dramática en Televisión por su papel como Cassian Andor en la aclamada serie Andor, producida por Disney+ y ambientada en el universo de Star Wars.
Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en la que el actor mexicano recibe una nominación al Golden Globe por este personaje.
Además, el reconocimiento consolida su presencia en la premiación, al marcar la tercera nominación consecutiva en su carrera, tras haber sido destacado previamente por la misma serie y por su trabajo en La Máquina.
La presencia de Marina de Tavira junto a Diego Luna en esta noche, también refleja el momento de proyección internacional que atraviesa el talento mexicano, en una edición en la que otros compatriotas, como Guillermo del Toro, figuran entre los nominados y favoritos de la noche.
La relación de Diego Luna y Marina de Tavira
La relación entre Marina de Tavira y Diego Luna se ha consolidado como una de las más discretas del cine mexicano. Ambos actores comparten no solo su pasión por la actuación, sino también un gran compromiso con la promoción del talento latino en la industria cinematográfica internacional.
Aunque suelen mantener su vida personal fuera del ojo público, la pareja ha aparecido junta en alfombras rojas y eventos culturales, mostrando complicidad y apoyo mutuo en cada paso de sus carreras.
La primera vez que Marina de Tavira y Diego Luna posaron juntos en una alfombra roja fue en los Premios Platino 2021 en Madrid, cuando él recibió el Premio Platino de Honor y ella lo acompañó en la gala.