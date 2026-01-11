Diego Luna y Marina de Tavira: la pareja mexicana que conquistó la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Su presencia junto al actor resalta el fuerte momento que viven las figuras del cine y la televisión mexicanas en la temporada de premios hollywoodense.

Diego Luna, quien ha consolidado su trayectoria internacional tras años de trabajo en cine y televisión, fue nominado en la categoría de Mejor Actor en serie Dramática en Televisión por su papel como Cassian Andor en la aclamada serie Andor, producida por Disney+ y ambientada en el universo de Star Wars.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en la que el actor mexicano recibe una nominación al Golden Globe por este personaje.

Además, el reconocimiento consolida su presencia en la premiación, al marcar la tercera nominación consecutiva en su carrera, tras haber sido destacado previamente por la misma serie y por su trabajo en La Máquina.

Diego Luna en los Golden Globes 2026. (Getty Images)

La presencia de Marina de Tavira junto a Diego Luna en esta noche, también refleja el momento de proyección internacional que atraviesa el talento mexicano, en una edición en la que otros compatriotas, como Guillermo del Toro, figuran entre los nominados y favoritos de la noche.