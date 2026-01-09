Dos íconos, una noche: así fue el homenaje especial a Sarah Jessica Parker y Helen Mirren en los Globos de Oro

En el Beverly Hilton de Beverly Hills, días antes de la entrega oficial de los Golden Globe Awards, el nuevo especial Golden Eve celebró a dos figuras que han marcado la cultura pop y la pantalla durante décadas.

La velada fue un homenaje a la carrera y la influencia de Sarah Jessica Parker y Helen Mirren, en una noche que combinó risas, emoción y agradecimientos que resonaron más allá de la alfombra roja.

