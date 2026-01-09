Publicidad

Espectáculos

Dos íconos, una noche: así fue el homenaje especial a Sarah Jessica Parker y Helen Mirren en los Globos de Oro

En la nueva ceremonia Golden Eve, Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibieron premios especiales que celebran carreras icónicas, con discursos cargados de historia, humor y gratitud.
vie 09 enero 2026 11:37 AM
Parker y Mirren, dos trayectorias que los Golden Globes decidieron celebrar antes que nadie.
Parker y Mirren, dos trayectorias que los Golden Globes decidieron celebrar antes que nadie. (Instagram Golden Globes.)

En el Beverly Hilton de Beverly Hills, días antes de la entrega oficial de los Golden Globe Awards, el nuevo especial Golden Eve celebró a dos figuras que han marcado la cultura pop y la pantalla durante décadas.

La velada fue un homenaje a la carrera y la influencia de Sarah Jessica Parker y Helen Mirren, en una noche que combinó risas, emoción y agradecimientos que resonaron más allá de la alfombra roja.

Mirren: la fuerza más allá de los títulos

Cuando llegó el momento de Helen Mirren, la atmósfera cambió a una mezcla de respeto profundo y admiración juguetona. Presentada por Harrison Ford, quien bromeó que Mirren no solo es una Dame, sino una “badass”, la actriz británica recibió el Cecil B. DeMille Award rodeada de colegas y amistades que celebraron su carrera.

Helen Mirren al recibir el premio Cecil B. DeMille Award.
Helen Mirren al recibir el premio Cecil B. DeMille Award. (Instagram Golden Globes.)

Mirren, cuya carrera supera las seis décadas y abarca desde Shakespeare hasta grandes éxitos cinematográficos, abordó el premio con su característico ingenio: lo describió no como un cierre, sino como “una vida vivida, una vida disfrutada, una vida que continúa”, destacando que la trayectoria es un viaje sin pausa, no un epitafio.

Actuar nunca ha sido un destino, ha sido un viaje que sigo recorriendo.
Helen Mirren

Parker: de Carrie Bradshaw a icono cultural

El momento de Sarah Jessica Parker fue tanto nostálgico como festivo. Al recibir el Carol Burnett Award por sus aportes a la televisión, Parker rememoró su trayectoria con una confesión sencilla pero poderosa: “Ha sido un privilegio y un sueño decir que soy actriz”, dijo desde el escenario, recordando cómo un papel que inicialmente la inquietó, el de Carrie Bradshaw en Sex and the City, terminó definiendo su carrera.

Nunca imaginé que un solo personaje pudiera abrir tantas conversaciones sobre la vida, el amor y el paso del tiempo.
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick.
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick. (Instagram Golden Globes.)

Los homenajes a Parker capturaron el humor y la hermandad que construyó con sus colegas. Su co-estrella Kristin Davis la describió como parte de una familia elegida, mientras Colman Domingo levantó una copa de cosmopolitan —el cóctel emblemático de Sex and the City— en su honor, subrayando cómo su trabajo amplió el diálogo sobre amor, trabajo, amistad y tiempo.

