Dos íconos, una noche: así fue el homenaje especial a Sarah Jessica Parker y Helen Mirren en los Globos de Oro

En el Beverly Hilton de Beverly Hills, días antes de la entrega oficial de los Golden Globe Awards, el nuevo especial Golden Eve celebró a dos figuras que han marcado la cultura pop y la pantalla durante décadas.
La velada fue un homenaje a la carrera y la influencia de Sarah Jessica Parker y Helen Mirren, en una noche que combinó risas, emoción y agradecimientos que resonaron más allá de la alfombra roja.
Mirren: la fuerza más allá de los títulos
Cuando llegó el momento de Helen Mirren, la atmósfera cambió a una mezcla de respeto profundo y admiración juguetona. Presentada por Harrison Ford, quien bromeó que Mirren no solo es una Dame, sino una “badass”, la actriz británica recibió el Cecil B. DeMille Award rodeada de colegas y amistades que celebraron su carrera.
Mirren, cuya carrera supera las seis décadas y abarca desde Shakespeare hasta grandes éxitos cinematográficos, abordó el premio con su característico ingenio: lo describió no como un cierre, sino como “una vida vivida, una vida disfrutada, una vida que continúa”, destacando que la trayectoria es un viaje sin pausa, no un epitafio.
Actuar nunca ha sido un destino, ha sido un viaje que sigo recorriendo.
Helen Mirren
Parker: de Carrie Bradshaw a icono cultural
El momento de Sarah Jessica Parker fue tanto nostálgico como festivo. Al recibir el Carol Burnett Award por sus aportes a la televisión, Parker rememoró su trayectoria con una confesión sencilla pero poderosa: “Ha sido un privilegio y un sueño decir que soy actriz”, dijo desde el escenario, recordando cómo un papel que inicialmente la inquietó, el de Carrie Bradshaw en Sex and the City, terminó definiendo su carrera.
Nunca imaginé que un solo personaje pudiera abrir tantas conversaciones sobre la vida, el amor y el paso del tiempo.
Sarah Jessica Parker
Los homenajes a Parker capturaron el humor y la hermandad que construyó con sus colegas. Su co-estrella Kristin Davis la describió como parte de una familia elegida, mientras Colman Domingo levantó una copa de cosmopolitan —el cóctel emblemático de Sex and the City— en su honor, subrayando cómo su trabajo amplió el diálogo sobre amor, trabajo, amistad y tiempo.