Diego Calva listo para el estreno de ‘El Infiltrado’ junto a Tom Hiddleston con un villano nacido del trauma

Entrar al universo de El Infiltrado fue hacerlo en una casa con historia. La serie, basada en la obra de John le Carré, llevaba años habitada por sus creadores y por un público que esperaba algo más que una continuación. “Fue como llegar a una familia que ya estaba muy bien armada”, recuerda. Compartir créditos con Tom Hiddleston, en una producción que se tomó una década para volver, implicaba una responsabilidad silenciosa, pero constante.

Diego Calva y Tom Hiddleston en un fotograma de la serie El Infiltrado. (Cortesía. )

A ese escenario se sumó un desafío aún más delicado: interpretar a un villano latino sin repetir los gestos conocidos. “Como latinoamericano siempre es un reto encarar este tipo de personajes, que muchas veces pueden irse al lugar del narcotraficante. En este caso, el proyecto me permitió crear un personaje alejándome de todos los clichés narrativos que ya conocemos”, admite. La tentación del estereotipo estaba ahí, al alcance, pero Calva eligió otro camino. Uno más incómodo, más lento y, sobre todo, más humano.

“No tengo una escuela actoral”, dice sin rodeos. Su formación ha sido el trabajo mismo, personaje tras personaje. “Cada proyecto me presenta un método distinto”, explica. En El Infiltrado, esa búsqueda lo llevó a dejar de pensar primero en la forma y concentrarse en el origen. En lo que no se ve. En lo que duele.