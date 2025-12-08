Dónde ver las películas nominadas a los Golden Globes 2026

Este año el panorama cinematográfico nos regaló un abanico diverso de historias — desde dramas intensos hasta comedias ingeniosas — que lograron colarse entre las favoritas de la prensa internacional. Las nominaciones al Golden Globes 2026 reflejan no solo la calidad artística, sino también la variedad de géneros, sensibilidades y orígenes cinematográficos.
Con la lista ya en mano, es un buen momento para revisar qué películas compiten en las categorías principales y planear un maratón: te mostramos de qué va cada una, quién la hizo, quién actúa y dónde puedes verla desde México.
Nominadas: Mejor Película – Drama
Frankenstein
De qué trata: Una nueva interpretación cinematográfica del clásico de horror gótico, explorando los miedos, la creación y lo monstruoso desde una óptica contemporánea.
Director: Guillermo del Toro
Actúan: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth.
¿Dónde verla en México? Cineteca Nacional y Netflix
Hamnet
De qué trata: Un drama histórico basado en la novela homónima, que imagina la vida familiar y las pérdidas que rodearon a la familia de un célebre escritor en tiempos turbulentos.
Directora: Chloé Zhao
Actúan: Jessie Buckley y Paul Mezcal
¿Dónde verla en México? Próximamente en cines
Fue sólo un accidente
De qué trata: Un drama que aborda consecuencias, culpa y redención tras un suceso inesperado — un accidente que cambia vidas para siempre.
Director: Jafar Panahi
Actúan: Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Majid Panahi y Mohamad Ale Elyasmehr
¿Dónde verla en México? Cineteca Nacional y cines.
El Agente Secreto
De qué trata: Thriller dramático centrado en espionaje, traición y secretos en medio de un momento convulso políticamente en Brasil, con una trama intensa y personajes complejos.
Director: Kleber Mendonça Filho
Actúan: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido y Gabriel Leone
¿Dónde verla en México? Próximamente en cines
Sentimental Value
De qué trata: Un drama introspectivo que explora relaciones humanas, decisiones y el peso emocional del pasado.
Director: Joachim Trier
Actúan: Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Renate Reinsve.
¿Dónde verla en México? Actualmente en cines
Sinners
De qué trata: Un drama cargado de tensión moral, explorando la culpa, la redención y la naturaleza humana en situaciones límite.
Director: Ryan Coogler
Actúan: Hailee Steinfeld, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Li Jun Li
¿Dónde verla en México? HBO MAX
Nominadas: Mejor Película – Comedia o Musical
Blue Moon
De qué trata: Una comedia ligera ideal para quienes buscan entretenerse con humor o romanticismo.
Director: Richard Linklater
Actúan: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott
¿Dónde verla en México? No disponible por el momento
Bugonia
De qué trata: Una comedia o sátira que combina elementos originales, probablemente con humor negro o toques críticos.
Director: Yorgos Lanthimos
Actúan: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis y Stavros Halkias
¿Dónde verla en México? Actualmente en cine
Marty Supreme
De qué trata: Un filme de comedia o musical con una propuesta atrevida y contemporánea, mezcla de humor, estilo y quizás sátira.
Director: Josh Safdie
Actúan: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Tyler, the Creator y Fran Drescher
¿Dónde verla en México? 1 de enero
No Other Choice
De qué trata: Una película de corte cómico o satírico, posiblemente con tintes de comedia oscura o crítica social.
Director: Park Chan-wook
Actúan: Son Ye-jin, Lee Byung Hun, Yeom Hye-ran y Park Hee-soon
¿Dónde verla en México? 15 de enero
Nouvelle Vague
De qué trata: Una producción con sensibilidad artística mezclada con humor o musicalidad, ideal para quienes buscan algo distinto al cine comercial.