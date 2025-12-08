Dónde ver las películas nominadas a los Golden Globes 2026

Este año el panorama cinematográfico nos regaló un abanico diverso de historias — desde dramas intensos hasta comedias ingeniosas — que lograron colarse entre las favoritas de la prensa internacional. Las nominaciones al Golden Globes 2026 reflejan no solo la calidad artística, sino también la variedad de géneros, sensibilidades y orígenes cinematográficos.

Con la lista ya en mano, es un buen momento para revisar qué películas compiten en las categorías principales y planear un maratón: te mostramos de qué va cada una, quién la hizo, quién actúa y dónde puedes verla desde México.

