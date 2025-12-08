Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Dónde ver las películas nominadas a los Golden Globes 2026

Descubre las películas nominadas al Golden Globes 2026 en las categorías de drama y comedia/musical, qué tratan, quiénes las dirigen, protagonizan y dónde verlas en México.
lun 08 diciembre 2025 07:35 PM
83rd Annual Golden Globes - Nominations Announcement And Media Preview
Este 8 de diciembre se dieron a conocer los nominados a los Golden Globes 2026. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Este año el panorama cinematográfico nos regaló un abanico diverso de historias — desde dramas intensos hasta comedias ingeniosas — que lograron colarse entre las favoritas de la prensa internacional. Las nominaciones al Golden Globes 2026 reflejan no solo la calidad artística, sino también la variedad de géneros, sensibilidades y orígenes cinematográficos.

Con la lista ya en mano, es un buen momento para revisar qué películas compiten en las categorías principales y planear un maratón: te mostramos de qué va cada una, quién la hizo, quién actúa y dónde puedes verla desde México.

Publicidad

Nominadas: Mejor Película – Drama

Frankenstein

De qué trata: Una nueva interpretación cinematográfica del clásico de horror gótico, explorando los miedos, la creación y lo monstruoso desde una óptica contemporánea.

Director: Guillermo del Toro

Actúan: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth.

¿Dónde verla en México? Cineteca Nacional y Netflix

Frankenstein
Frankenstein (Netflix)

Hamnet

De qué trata: Un drama histórico basado en la novela homónima, que imagina la vida familiar y las pérdidas que rodearon a la familia de un célebre escritor en tiempos turbulentos.

Directora: Chloé Zhao

Actúan: Jessie Buckley y Paul Mezcal

¿Dónde verla en México? Próximamente en cines

HAMNET
Fotograma de la cinta Hamnet. (Agata Grzybowska / Cortesía. )

Fue sólo un accidente

De qué trata: Un drama que aborda consecuencias, culpa y redención tras un suceso inesperado — un accidente que cambia vidas para siempre.

Director: Jafar Panahi

Actúan: Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Majid Panahi y Mohamad Ale Elyasmehr

¿Dónde verla en México? Cineteca Nacional y cines.

ItWasJustAnAccident_Still_©LesFilmsPelleas_01.jpg
Fotograma de la cinta Solo fue un accidente. (Cortesía. )

El Agente Secreto

De qué trata: Thriller dramático centrado en espionaje, traición y secretos en medio de un momento convulso políticamente en Brasil, con una trama intensa y personajes complejos.

Director: Kleber Mendonça Filho

Actúan: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido y Gabriel Leone

¿Dónde verla en México? Próximamente en cines

THE SECRET AGENT_Still 1.jpg
Fotograma de la cinta El agente secreto. (Victor Juca / Cortesía. )

Sentimental Value

De qué trata: Un drama introspectivo que explora relaciones humanas, decisiones y el peso emocional del pasado.

Director: Joachim Trier

Actúan: Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Renate Reinsve.

¿Dónde verla en México? Actualmente en cines

SentimentalValue_Stellan_Skarsgard_Elle_Fanning_photo-Kasper-Tuxen_v2 (1).jpg
Fotograma de la cinta Sentimental Value. (Cortesía.)

Sinners

De qué trata: Un drama cargado de tensión moral, explorando la culpa, la redención y la naturaleza humana en situaciones límite.

Director: Ryan Coogler

Actúan: Hailee Steinfeld, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Li Jun Li

¿Dónde verla en México? HBO MAX

MCDSINN_WB018.jpg
Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

Publicidad

Nominadas: Mejor Película – Comedia o Musical

Blue Moon

De qué trata: Una comedia ligera ideal para quienes buscan entretenerse con humor o romanticismo.

Director: Richard Linklater

Actúan: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott

¿Dónde verla en México? No disponible por el momento

1.jpeg
Fotograma de la cinta Bloo Moon. (Cortesía. )

Bugonia

De qué trata: Una comedia o sátira que combina elementos originales, probablemente con humor negro o toques críticos.

Director: Yorgos Lanthimos

Actúan: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis y Stavros Halkias

¿Dónde verla en México? Actualmente en cine

BUGONIA (2025)
Fotograma de la cinta Bugonia. (Atsushi Nishijima/Focus Features/Cortesía
)

Marty Supreme

De qué trata: Un filme de comedia o musical con una propuesta atrevida y contemporánea, mezcla de humor, estilo y quizás sátira.

Director: Josh Safdie

Actúan: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Tyler, the Creator y Fran Drescher

¿Dónde verla en México? 1 de enero

Marty%20Supreme.jpg
Fotograma de la cinta Marty Supreme. (Cortesía. )

No Other Choice

De qué trata: Una película de corte cómico o satírico, posiblemente con tintes de comedia oscura o crítica social.

Director: Park Chan-wook

Actúan: Son Ye-jin, Lee Byung Hun, Yeom Hye-ran y Park Hee-soon

¿Dónde verla en México? 15 de enero

No Other Choice_Still_©CJ ENM_2.jpg
Fotograma de la cinta No Other Choice. (Cortesía. )

Nouvelle Vague

De qué trata: Una producción con sensibilidad artística mezclada con humor o musicalidad, ideal para quienes buscan algo distinto al cine comercial.

Director: Richard Linklater

Actúan: Zoey Deutch, Guillaume Marbeck, Alix Bénézech

¿Dónde verla en México? Estrena en cines el 11 de diciembre

cul-nouvelle-vague-mlgh-videoSixteenByNineJumbo1600-v2.jpeg
Fotograma de la cinta Nouvelle Vague. (Cortesía. )

One Battle After Another

De qué trata: Aunque nominada en comedia/musical, esta cinta es descrita como una “comedia negra” — una mezcla de humor ácido con crítica social.

Director: Paul Thomas Anderson

Actúan: Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor y Chase Infiniti

¿Dónde verla en México? Actualmente en cines.

Critica-Una-batalla-tras-otra-One-Battle-After-Another.jpeg
Fotograma de la cinta One Battle After Another. (Cortesía. )

Publicidad

Tags

Golden Globes Awards

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad