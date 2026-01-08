La temporada de premios 2026 arranca con uno de los eventos más esperados de la industria del entretenimiento: la 83ª edición de los Golden Globe Awards. Conocida como “la fiesta de Hollywood del año”, esta gala anual celebra lo mejor del cine y la televisión y es seguida por millones de espectadores en todo el mundo, tanto en televisión tradicional como a través de plataformas de streaming. Aquí te contamos dónde, cuándo y cómo ver en vivo la ceremonia.
Golden Globes 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo desde México
¿Dónde serán los Golden Globes 2026?
Este año, la ceremonia de los Golden Globes tendrá lugar el domingo 11 de enero y se transmitirá en vivo desde el icónico Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, uno de los escenarios más emblemáticos de la premiación.
El evento reunirá a las mayores celebridades del cine, la televisión y el entretenimiento, con comedia, speeches y momentos que marcan tendencia en la temporada de premios que culminará en los Oscars.
¿Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo y a qué hora empiezan?
La transmisión en Estados Unidos comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT por la cadena CBS, con cobertura en vivo de la alfombra roja y las principales presentaciones. Además, los suscriptores de Paramount+ podrán seguir la ceremonia en streaming en tiempo real o ver el contenido bajo demanda después de la transmisión.
Para los seguidores de México, la emisión en vivo de los Golden Globes 2026 estará disponible a través de cadenas de televisión como TNT y HBO Max a las 7:00 p.m.
La transmisión ofrecerá acceso tanto a la gala principal como a la cobertura previa en la alfombra roja. Esta cobertura incluye entrevistas exclusivas, primeras miradas a los looks de moda y comentarios de expertos antes de que comience la entrega de premios.
La ceremonia también será presentada nuevamente por la comediante y actriz Nikki Glaser, quien regresará como anfitriona por segundo año consecutivo.
Las películas y actores que apuntan a ganar en los Golden Globes 2026
La temporada de premios de Hollywood está en su apogeo y los Golden Globes 2026 son una de las antesalas más importantes de los Oscar, con una selección de películas y actuaciones que han marcado la conversación crítica y el gusto del público.
La 83ª edición de este galardón reveló una lista de nominados que incluye grandes favoritos en cine dramático y comedia/musical, así como nombres fuertes en categorías de actuación que podrían llevarse las estatuillas más codiciadas.
Entre las cintas más destacadas en la carrera por el Mejor Película figuran títulos que han resonado tanto por su calidad artística como por su potencial en la temporada de premios.
En la categoría de drama compiten Frankenstein, una ambiciosa reinterpretación cinematográfica del clásico que ha captado la atención por la impecable dirección de Guillermo del Toro y el excelente reparto; Hamnet, un drama histórico basado en la obra literaria inspirada en la familia de William Shakespeare; y Sinners, una película de vampiros con carga social del aclamado director Ryan Coogler.
Otros contendientes importantes son It Was Just an Accident, Sentimental Value y The Secret Agent, este último de origen brasileño, reflejando una presencia internacional en las nominaciones.