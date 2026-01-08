Golden Globes 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo desde México

¿Dónde serán los Golden Globes 2026?

Este año, la ceremonia de los Golden Globes tendrá lugar el domingo 11 de enero y se transmitirá en vivo desde el icónico Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, uno de los escenarios más emblemáticos de la premiación.

El evento reunirá a las mayores celebridades del cine, la televisión y el entretenimiento, con comedia, speeches y momentos que marcan tendencia en la temporada de premios que culminará en los Oscars.

Golden Globe Awards (Getty Images)

¿Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo y a qué hora empiezan?

La transmisión en Estados Unidos comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT por la cadena CBS, con cobertura en vivo de la alfombra roja y las principales presentaciones. Además, los suscriptores de Paramount+ podrán seguir la ceremonia en streaming en tiempo real o ver el contenido bajo demanda después de la transmisión.

Para los seguidores de México, la emisión en vivo de los Golden Globes 2026 estará disponible a través de cadenas de televisión como TNT y HBO Max a las 7:00 p.m.

¿Quién se llevará uno a casa este año? (Getty Images)

La transmisión ofrecerá acceso tanto a la gala principal como a la cobertura previa en la alfombra roja. Esta cobertura incluye entrevistas exclusivas, primeras miradas a los looks de moda y comentarios de expertos antes de que comience la entrega de premios.

La ceremonia también será presentada nuevamente por la comediante y actriz Nikki Glaser, quien regresará como anfitriona por segundo año consecutivo.