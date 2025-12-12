Sydney Sweeney sufrió conmoción cerebral en rodaje de 'Christy', la película ignorada en los Golden Globes

Sydney Sweeney, de 28 años, reveló que sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de la biopic Christy, donde interpreta a la boxeadora pionera Christy Martin.
En entrevista con The Guardian, la actriz enfatizó que las escenas de combate fueron “totalmente reales”, sin efectos especiales ni dobles, y que se siente orgullosa de haber asumido ese riesgo para capturar la autenticidad de la historia de Martin.
En la entrevista, Sydney Sweeney confesó el intenso proceso: “Cuando ves que nos golpeamos, estamos conectando de verdad. Hubo narices sangrantes. Me dio una conmoción cerebral, fue con toda la fuerza”.
La lesión ocurrió durante una sesión con Naomi Graham, boxeadora olímpica que interpreta a Laila Ali en la película, quien “golpeaba fuerte” y es miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU.
Sweeney, que ganó cerca de 16 kilos para el rol mediante shakes de proteína y entrenamiento diario en el ring con profesionales, describió el set como un “límite fino” entre actuar y pelear: “Estábamos noqueándonos mutuamente. Fue real, y estoy orgullosa. Realmente quería que me golpearan”.
Para encarnar a Christy Martin, quien luchó profesionalmente de 1989 a 2011 e ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2020, Sweeney adoptó una rutina de atleta: entrenamientos con boxeadores de élite, cambios en dieta para ganar fuerza y resistencia, y sesiones sparring con la propia Martin.
“Mantuve diciendo ‘¿Esto es una ronda real? No quiero que me golpees’”, recordó Sweeney, riendo sobre la divertida experiencia que le ayudó a dominar el estilo de Martin.
Christy, la última película de Sydney Sweeney fue ignorada de los Golden Globes
Christy, dirigida por Lisa Azuelos y estrenada el 7 de noviembre de 2025 en cines de EE.UU., ha sido elogiada por su crudeza, con la crítica destacando la entrega física de Sweeney como un “knockout” que transmite la dureza del boxeo femenino y la lucha de Martin contra la violencia doméstica.
En taquilla, la taquilla recaudó 12.5 millones de dólares en su fin de semana de apertura, superando expectativas para un biopic deportivo, impulsado por la popularidad de Sweeney y el interés en la historia de Martin.
Al mismo tiempo,Sydney Sweeney apostó por un papel transformador en Christy, no obstante, la película obtuvo críticas tibias y recientemente fue completamente ignorada en las nominaciones de los Golden Globes.
Sydney Sweeney se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de Hollywood gracias a roles en Euphoria y The White Lotus, donde ha explorado drama y sátira. Ha sido elogiada por su rango, pasando del cine de acción como Madame Web a biografías intensas como esta.