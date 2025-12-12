Sydney Sweeney sufrió conmoción cerebral en rodaje de 'Christy', la película ignorada en los Golden Globes

En la entrevista, Sydney Sweeney confesó el intenso proceso: “Cuando ves que nos golpeamos, estamos conectando de verdad. Hubo narices sangrantes. Me dio una conmoción cerebral, fue con toda la fuerza”.

La lesión ocurrió durante una sesión con Naomi Graham, boxeadora olímpica que interpreta a Laila Ali en la película, quien “golpeaba fuerte” y es miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Sydney Sweeney y Christy Martin. (Getty Images)

Sweeney, que ganó cerca de 16 kilos para el rol mediante shakes de proteína y entrenamiento diario en el ring con profesionales, describió el set como un “límite fino” entre actuar y pelear: “Estábamos noqueándonos mutuamente. Fue real, y estoy orgullosa. Realmente quería que me golpearan”.

Para encarnar a Christy Martin, quien luchó profesionalmente de 1989 a 2011 e ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2020, Sweeney adoptó una rutina de atleta: entrenamientos con boxeadores de élite, cambios en dieta para ganar fuerza y resistencia, y sesiones sparring con la propia Martin.

“Mantuve diciendo ‘¿Esto es una ronda real? No quiero que me golpees’”, recordó Sweeney, riendo sobre la divertida experiencia que le ayudó a dominar el estilo de Martin.