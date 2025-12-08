Todas las veces en las que Diego Luna ha estado nominado a los Golden Globes

¿Quién es Diego Luna y por qué importa su nominación?

Diego Luna nació en Ciudad de México y creció en un entorno artístico: su padre era escenógrafo, su madre diseñadora de vestuario — raíces que sembraron en él sensibilidad y amor por el arte. Con una filmografía diversa que va de producciones mexicanas a grandes franquicias internacionales, Luna ha sabido mantener su identidad sin sacrificar ambición.

Su talento ha trascendido fronteras: desde cine hasta televisión, desde historias íntimas hasta universos de ciencia ficción. Y su nombre hoy es sinónimo de perseverancia, carisma y calidad interpretativa. Cada nominación al Golden Globes reafirma lo que muchos ya saben: Diego Luna representa lo mejor del talento latino en Hollywood.

Diego Luna retratado por Quién en Houston. (Anyl'u Hinojosa-Peña.)

¿Cuándo y dónde serán los Golden Globes 2026?

La próxima edición del Golden Globes será el domingo 11 de enero de 2026, en Los Ángeles, California. Una noche clave para reconocer lo mejor del cine y la televisión — y una oportunidad para que Diego Luna siga sumando reconocimientos.

