Todas las veces en las que Diego Luna ha estado nominado a los Golden Globes

Diego Luna ha confirmado una vez más su fuerza como actor de talla internacional. Con tres nominaciones al Golden Globes en apenas unos años — 2023, 2025 y 2026 — su nombre resuena con fuerza en la industria audiovisual global. Lejos de conformarse, Luna continúa consolidando su carrera con papeles desafiantes que muestran su versatilidad y profundidad actoral.
Sus nominaciones no solo son un reconocimiento personal, sino también una vitrina del talento latino en Hollywood: un recordatorio de que los actores mexicanos pueden liderar proyectos de alto impacto, tanto en cine como en televisión.
Diego Luna y Sus nominaciones al Golden Globes: año por año
Andor
2023 Mejor Actor en Serie Dramática
Personaje: Cassian Andor, un fugitivo que aprende a convertirse en símbolo de resistencia contra el Imperio. Luna interpreta su transformación desde la rabia y la pérdida hacia el compromiso con la rebelión, con un registro emocional contenido y explosivo a la vez.
La Máquina
2025 Mejor Actor de Reparto – Televisión
Personaje: En La Máquina, Luna interpreta a un personaje con presencia decisiva en el mundo del boxeo profesional: un rol secundario de gran intensidad dramática, que operaba como espejo emocional del protagonista y motor narrativo de sus decisiones más oscuras.
Andor
2026 Mejor Actor en Serie Dramática
Personaje: Cassian Andor, ahora en una fase más madura y estratégica de su lucha clandestina. La segunda nominación por el mismo papel reconoce la evolución interpretativa: liderazgo, fragilidad y peso moral frente a una estructura política brutal.
¿Quién es Diego Luna y por qué importa su nominación?
Diego Luna nació en Ciudad de México y creció en un entorno artístico: su padre era escenógrafo, su madre diseñadora de vestuario — raíces que sembraron en él sensibilidad y amor por el arte. Con una filmografía diversa que va de producciones mexicanas a grandes franquicias internacionales, Luna ha sabido mantener su identidad sin sacrificar ambición.
Su talento ha trascendido fronteras: desde cine hasta televisión, desde historias íntimas hasta universos de ciencia ficción. Y su nombre hoy es sinónimo de perseverancia, carisma y calidad interpretativa. Cada nominación al Golden Globes reafirma lo que muchos ya saben: Diego Luna representa lo mejor del talento latino en Hollywood.
¿Cuándo y dónde serán los Golden Globes 2026?
La próxima edición del Golden Globes será el domingo 11 de enero de 2026, en Los Ángeles, California. Una noche clave para reconocer lo mejor del cine y la televisión — y una oportunidad para que Diego Luna siga sumando reconocimientos.