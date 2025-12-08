Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Todas las veces en las que Diego Luna ha estado nominado a los Golden Globes

Diego Luna consigue su tercera nominación a los Golden Globes. Recorre su trayectoria y descubre por qué cada candidatura importa.
lun 08 diciembre 2025 05:50 PM
DIEGO LUNA.jpg

Diego Luna ha confirmado una vez más su fuerza como actor de talla internacional. Con tres nominaciones al Golden Globes en apenas unos años — 2023, 2025 y 2026 — su nombre resuena con fuerza en la industria audiovisual global. Lejos de conformarse, Luna continúa consolidando su carrera con papeles desafiantes que muestran su versatilidad y profundidad actoral.

Sus nominaciones no solo son un reconocimiento personal, sino también una vitrina del talento latino en Hollywood: un recordatorio de que los actores mexicanos pueden liderar proyectos de alto impacto, tanto en cine como en televisión.

Publicidad

Diego Luna y Sus nominaciones al Golden Globes: año por año

Andor

2023
Mejor Actor en Serie Dramática

Personaje: Cassian Andor, un fugitivo que aprende a convertirse en símbolo de resistencia contra el Imperio. Luna interpreta su transformación desde la rabia y la pérdida hacia el compromiso con la rebelión, con un registro emocional contenido y explosivo a la vez.

Diego Luna actor y director mexicano
Diego Luna (Handout/Disneyland Resort via Getty Images))

La Máquina

2025
Mejor Actor de Reparto – Televisión

Personaje: En La Máquina, Luna interpreta a un personaje con presencia decisiva en el mundo del boxeo profesional: un rol secundario de gran intensidad dramática, que operaba como espejo emocional del protagonista y motor narrativo de sus decisiones más oscuras.

Diego Luna
Diego Luna (Tim P. Whitby/Getty Images for The Walt Disney)

Andor

2026
Mejor Actor en Serie Dramática

Personaje: Cassian Andor, ahora en una fase más madura y estratégica de su lucha clandestina. La segunda nominación por el mismo papel reconoce la evolución interpretativa: liderazgo, fragilidad y peso moral frente a una estructura política brutal.

diego-luna-andor2.jpg
Diego Luna suma una nominación más en esta temporada de premios por su actuación protagónica en la serie Andor.
 (Cortesía Disney. )

Publicidad

¿Quién es Diego Luna y por qué importa su nominación?

Diego Luna nació en Ciudad de México y creció en un entorno artístico: su padre era escenógrafo, su madre diseñadora de vestuario — raíces que sembraron en él sensibilidad y amor por el arte. Con una filmografía diversa que va de producciones mexicanas a grandes franquicias internacionales, Luna ha sabido mantener su identidad sin sacrificar ambición.

Su talento ha trascendido fronteras: desde cine hasta televisión, desde historias íntimas hasta universos de ciencia ficción. Y su nombre hoy es sinónimo de perseverancia, carisma y calidad interpretativa. Cada nominación al Golden Globes reafirma lo que muchos ya saben: Diego Luna representa lo mejor del talento latino en Hollywood.

QUI501FEATURESQUIEN50051125AHP28.jpg
Diego Luna retratado por Quién en Houston. (Anyl'u Hinojosa-Peña.)

¿Cuándo y dónde serán los Golden Globes 2026?

La próxima edición del Golden Globes será el domingo 11 de enero de 2026, en Los Ángeles, California. Una noche clave para reconocer lo mejor del cine y la televisión — y una oportunidad para que Diego Luna siga sumando reconocimientos.

Publicidad

Tags

Golden Globes Awards

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad