Noche de chicas: Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian tienen una pijamada con un invitado que llamó la atención

Este día se viralizaron imágenes que Kim Kardashian compartió en sus historias de Instagram y que muestran detalles de la pijamada que tuvo en su casa de Hidden Hills, junto a su hermana Khloé Kardashian y Britney Spears acurrucadas en la cama.
Más tarde fue la propia Britney quien mostró una foto más en la que aparece también un invitado que llamó la atención de todos. Se trata de Cade Hudson, el mánager de la cantante, quien fue el único hombre presente en esta “noche de chicas”.
Publicidad
La pijamada de Britney Spears, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y su invitado especial
El hecho que dio la nota en la pijamada de estas famosas fue la presencia de Cade Hudson, quien según muestran las imágenes fue el único hombre de la velada, y es reconocido como el mánager y confidente de Britney Spears.
Hudson aparece en una de las fotos junto al trío femenino, lo que alimentó la curiosidad sobre su papel en la dinámica: ¿acompaña como amigo, como apoyo profesional o ambas?
La cercanía entre la cantante y las estrellas del reality The Kardashians en esta “escena” no es casual. Kim fue una de las voces más visibles en la defensa de la Princesa del Pop durante los años en que se ejerció una tutela legal sobre ella y, desde entonces, ha tenido gestos de apoyo y cercanía.
Esa familiaridad explica en parte la naturalidad de la reunión y por qué, en medio de los rumores y recientes polémicas que rodean a Britney con respecto a su comportamiento y salud mental, un simple pijama-party es el pretexto perfecto para darle un respiro.
De inmediato, las fotos de la pijamada de Britney, Kim y Khloé fueron retomadas por distintos medios y comentadas en redes sociales, ya que en ellas se muestra a Britney relajada, con un look desenfadado; a Kim elegante en un kimono negro; y a Khloé con pijama.
La iluminación y la pose de todas ellas (y de Hudson) muestran una situación íntima, entre viejas amigas, pero sabemos que cada detalle fue bien pensado de manera consciente ante su potencial de viralizarse.
Publicidad
La pijamada de Britney Spears y Kim Kardashian tuvo un invitado especial
Los usuarios de redes celebraron la tranquilidad y naturalidad que transmite Britney en las fotos, aunque también “analizaron” la presencia de su mánager en un entorno tradicionalmente femenino.
Y es que el hecho de que el mánager de una artista comparta cama (aunque sea en fotos) con su representada y sus amigas es entendido como un gesto de la confianza que Britney deposita en él y en su círculo de amistades más cercanas; algo que tiene un gran significado después de años de disputas legales, decisiones fuera de su control y la reconstrucción su libertad y autonomía, aunque no necesariamente de su imagen pública.
Publicidad
¿Quién es Cade Hudson, el mánager de Britney Spears?
Cade Hudson es un agente y mánager de la industria del entretenimiento que, según distintos reportes, lleva más de una década cerca de Britney Spears. Su amistad se remonta a inicios de los años 2010 y, con el tiempo, se tornó profesional.
Hudson trabajó previamente como agente en la agencia Creative Artists Agency (CAA), donde se relacionó con figuras y proyectos de Hollywood, y pasó a convertirse en la mano derecha y en ciertos momentos en la voz pública que acompañó a Britney tras el fin de su tutela, y asumió un rol más importante a partir de 2022, después de la salida de Larry Rudolph, quien había sido el manager de Britney por décadas.