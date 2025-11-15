Noche de chicas: Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian tienen una pijamada con un invitado que llamó la atención

La pijamada de Britney Spears, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y su invitado especial

El hecho que dio la nota en la pijamada de estas famosas fue la presencia de Cade Hudson, quien según muestran las imágenes fue el único hombre de la velada, y es reconocido como el mánager y confidente de Britney Spears.

Hudson aparece en una de las fotos junto al trío femenino, lo que alimentó la curiosidad sobre su papel en la dinámica: ¿acompaña como amigo, como apoyo profesional o ambas?

La cercanía entre la cantante y las estrellas del reality The Kardashians en esta “escena” no es casual. Kim fue una de las voces más visibles en la defensa de la Princesa del Pop durante los años en que se ejerció una tutela legal sobre ella y, desde entonces, ha tenido gestos de apoyo y cercanía.

Esa familiaridad explica en parte la naturalidad de la reunión y por qué, en medio de los rumores y recientes polémicas que rodean a Britney con respecto a su comportamiento y salud mental, un simple pijama-party es el pretexto perfecto para darle un respiro.

Pijamada de Britney Spears, Kim Kardashian y Khloé Kardashian con Cade Hudson el mánager de Britney (Instagram)

De inmediato, las fotos de la pijamada de Britney, Kim y Khloé fueron retomadas por distintos medios y comentadas en redes sociales, ya que en ellas se muestra a Britney relajada, con un look desenfadado; a Kim elegante en un kimono negro; y a Khloé con pijama.

La iluminación y la pose de todas ellas (y de Hudson) muestran una situación íntima, entre viejas amigas, pero sabemos que cada detalle fue bien pensado de manera consciente ante su potencial de viralizarse.