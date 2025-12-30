Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras 9 años de relación

Un momento complicado en la vida de Mel Gibson y Rosalind Ross

A principios de 2025, Mel Gibson y Rosalind Ross, atravesaron un momento complicado cuando su casa en Malibú, California, fue destruida por los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles. En ese momento, el actor se encontraba fuera de la ciudad por motivos de trabajo; sin embargo, su familia y sus mascotas lograron ser evacuadas sin sufrir daños.

“La buena noticia es que mi familia y mis seres queridos están bien, felices, sanos y a salvo. Eso es realmente lo único que me importa”, expresó Gibson durante una entrevista en el programa Elizabeth Vargas Reports de NewsNation, emitido el 9 de enero.

Tras este episodio, el actor ha continuado enfocado en su carrera cinematográfica y actualmente trabaja en La Resurrección de Cristo, proyecto que da continuidad a su exitoso drama bíblico de 2004, La Pasión de Cristo. La nueva producción está planeada en dos partes: la primera se estrenará el 26 de marzo de 2027 y la segunda llegará a los cines el 6 de mayo del mismo año, coincidiendo con el Día de la Ascensión.

Más allá de su trayectoria en Hollywood, Gibson también ha hablado abiertamente sobre su faceta como padre. En una entrevista concedida en noviembre de 2016, el nominado al Oscar se describió como un padre cercano y comprometido, aunque consciente de sus imperfecciones. “Como padre, todos cometemos errores. No existe el padre perfecto y es muy fácil equivocarse, pero espero haber cometido menos errores que la mayoría”, declaró entonces.