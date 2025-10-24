Hijos de Britney Spears se alejaron otra vez de ella por lo que vieron en su casa: 'Están aterrados'

La relación de Britney Spears y sus hijos, Sean Preston y Jayden James, ha atravesado por momentos difíciles en los últimos años. Sin embargo, los últimos meses tuvieron varios encuentros que daban muestra de una mejor convivencia. No obstante, su relación se habría roto nuevamente, según declaró Kevin Federline , ex esposo de la cantante.
Federline aseguró que sus hijos decidieron cortar toda comunicación con ella tras presenciar hechos "impactantes" en casa de la estrella pop.
Los hijos de Britney Spears, Sean Preston de 20 años, y Jayden James de 19, habrían decidido cortar nuevamente todo contacto con ella. Así lo reveló su papá y ex esposo de la cantante, Kevin Federline , durante una entrevista en Piers Morgan Uncensored. El músico aseguró que los jóvenes están “aterrados” tras presenciar episodios “impactantes” ocurridos en la casa de la artista
“Britney se reunió con uno de mis hijos un día este año y él decidió no volver por lo que vio”, declaró Federline. Además, agregó: “El otro, Jayden, que es mi hijo menor, ahora tiene 19 años, ha estado por allá varias veces durante el último año, pero dejó de verla en los últimos meses por la situación”, añadió.
Asimismo, el ex bailarín señaló que sus hijos están "aterrados" y no saben cómo ayudar a su mamá "debido a todo lo que esto ha costado”, dijo.
Durante la plática, Morgan le preguntó a Federline qué fue exactamente lo que vieron los jóvenes, sin embargo, el rapero evitó dar detalles bajo el argumento que no creía estar autorizado para contarlo:“Eso es algo que mis hijos podrán decir si algún día deciden hacerlo. Las cosas que han visto son impactantes”.
“Son tan impactantes que uno de mis hijos vino a mí, me llamó y me dijo: ‘No sé qué hacer. Tengo miedo de que mamá se muera’”, aseguró el exmarido de Spears.
Las declaraciones de Federline llegan poco después de la publicación de su libro de memorias, You Thought You Knew, donde describe episodios alarmantes sobre la convivencia con la estrella del pop y sus hijos, su turbulenta relación con la cantante y su experiencia como papá.
Más allá de las acusaciones que hizo Kevin Federline en su nuevo libro sobre Britney Spears, también advirtió que la vida de la intérprete de Toxic ha ido deteriorándose desde que finalizó su tutela en 2021.
Él afirma que la situación ha llegado a un punto en el que “se ha vuelto imposible fingir que todo está bien” y tiene miedo de que algo malo ocurra si no hay cambio: “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”, escribe.
Además, el ex bailarín reflexionó sobre el legado de "Free Britney", el movimiento que apoyó el fin de la tutela de la cantante. Si bien reconoce que parte de ese activismo vino de buenas intenciones, cree que ahora “no se trata de libertad, sino de supervivencia”, y llamó a que quienes lucharon por ella que pidan por el cuidado real de Britney y sus hijos.