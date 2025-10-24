Hijos de Britney Spears se alejaron otra vez de ella por lo que vieron en su casa: 'Están aterrados'

Hijos de Britney Spears cortan contacto con ella tras revelaciones de Kevin Federline

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston de 20 años, y Jayden James de 19, habrían decidido cortar nuevamente todo contacto con ella. Así lo reveló su papá y ex esposo de la cantante, Kevin Federline , durante una entrevista en Piers Morgan Uncensored. El músico aseguró que los jóvenes están “aterrados” tras presenciar episodios “impactantes” ocurridos en la casa de la artista

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden (Instagran/Britney Spears)

“Britney se reunió con uno de mis hijos un día este año y él decidió no volver por lo que vio”, declaró Federline. Además, agregó: “El otro, Jayden, que es mi hijo menor, ahora tiene 19 años, ha estado por allá varias veces durante el último año, pero dejó de verla en los últimos meses por la situación”, añadió.

Asimismo, el ex bailarín señaló que sus hijos están "aterrados" y no saben cómo ayudar a su mamá "debido a todo lo que esto ha costado”, dijo.

Durante la plática, Morgan le preguntó a Federline qué fue exactamente lo que vieron los jóvenes, sin embargo, el rapero evitó dar detalles bajo el argumento que no creía estar autorizado para contarlo: “Eso es algo que mis hijos podrán decir si algún día deciden hacerlo. Las cosas que han visto son impactantes”.

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden (Instagram)

“Son tan impactantes que uno de mis hijos vino a mí, me llamó y me dijo: ‘No sé qué hacer. Tengo miedo de que mamá se muera’”, aseguró el exmarido de Spears.

Las declaraciones de Federline llegan poco después de la publicación de su libro de memorias, You Thought You Knew, donde describe episodios alarmantes sobre la convivencia con la estrella del pop y sus hijos, su turbulenta relación con la cantante y su experiencia como papá.