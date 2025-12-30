George Clooney y Amal obtienen la ciudadanía francesa junto a sus hijos

George Clooney y su familia obtienen la ciudadanía francesa

George Clooney , de 64 años, y Amal, de 47, compraron en 2021 el Domaine du Canadel, una amplia propiedad con viñedos ubicada en Brignoles, en el departamento de Var, en la región de Provenza.

Desde entonces, el actor ha señalado que en el lugar han sido muy felices, destacando la privacidad que les ofrece Francia, debido a que no hay paparazzi esperando a la salida de la escuela de sus hijos y ha expresado en varias ocasiones su admiración por la cultura francesa.

George Clooney y Amal (Getty Images)

Clooney habló sobre la crianza de sus hijos en el campo en una entrevista con Esquire, publicada en octubre pasado. El actor explicó que actualmente vive con su familia en una granja en Francia, una experiencia que hoy valora profundamente. Señaló, recordando que pasó parte de su infancia en una granja, aunque en aquel entonces no le agradaba la idea.

Ahora, asegura que para sus hijos la vida es distinta y más sana: lejos de las pantallas, conviven con adultos, participan en las comidas familiares y se encargan de pequeñas responsabilidades, como llevar los platos a la cocina. “Tienen una vida mucho mejor”, afirmó. Clooney también reconoció que le preocupaba criarlos en Los Ángeles, debido al entorno y la cultura ligada a Hollywood.