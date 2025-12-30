George Clooney y Amal obtienen la ciudadanía francesa junto a sus hijos

George Clooney, su esposa Amal, y sus hijos mellizos, Ella y Alexander, obtuvieron la nacionalidad francesa mediante un decreto oficial fechado el 26 de diciembre de 2025, el cual fue publicado al día siguiente en el Journal Officiel de la República Francesa.
La decisión reconoce los estrechos vínculos que la familia mantiene con Francia, país en el que residen gran parte del año y donde han construido una vida más discreta, alejada del foco de Hollywood.
Publicidad
George Clooney y su familia obtienen la ciudadanía francesa
George Clooney, de 64 años, y Amal, de 47, compraron en 2021 el Domaine du Canadel, una amplia propiedad con viñedos ubicada en Brignoles, en el departamento de Var, en la región de Provenza.
Desde entonces, el actor ha señalado que en el lugar han sido muy felices, destacando la privacidad que les ofrece Francia, debido a que no hay paparazzi esperando a la salida de la escuela de sus hijos y ha expresado en varias ocasiones su admiración por la cultura francesa.
Clooney habló sobre la crianza de sus hijos en el campo en una entrevista con Esquire, publicada en octubre pasado. El actor explicó que actualmente vive con su familia en una granja en Francia, una experiencia que hoy valora profundamente. Señaló, recordando que pasó parte de su infancia en una granja, aunque en aquel entonces no le agradaba la idea.
Ahora, asegura que para sus hijos la vida es distinta y más sana: lejos de las pantallas, conviven con adultos, participan en las comidas familiares y se encargan de pequeñas responsabilidades, como llevar los platos a la cocina. “Tienen una vida mucho mejor”, afirmó. Clooney también reconoció que le preocupaba criarlos en Los Ángeles, debido al entorno y la cultura ligada a Hollywood.
Publicidad
George Clooney ama la cultura francesa
George Clooney también habló recientemente sobre su amor por vivir en Francia durante una entrevista radiofónica. Con su característico sentido del humor, bromeó sobre su dominio del idioma francés, asegurando que aún lo habla mal a pesar de haber tomado más de 400 días de clases.
El actor destacó que para él y su esposa, Amal Clooney, la privacidad de sus hijos es una prioridad absoluta. “Aquí no les toman fotos a los niños. No hay paparazzi escondidos en las puertas de la escuela”, explicó, subrayando que esa tranquilidad fue un factor clave para establecerse en el país.
En octubre pasado, Clooney compartió que atraviesa una etapa de equilibrio personal. “Me gusta mi trabajo, tengo muy buenos amigos. Paso tiempo con la gente que quiero y he tenido la suerte, en esta etapa de mi vida, de poder pasar tiempo con mi familia”, declaró en entrevista con People.