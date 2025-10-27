Britney Spears volvió a preocupar a sus seguidores y familiares luego de que se viralizara un video en el que aparece conduciendo de manera irresponsable por las calles de California. Tras la polémica, la cantante se pronunció sobre sus actos, aunque sus declaraciones generaron aún más inquietud.
La inquietante reacción de Britney Spears tras ser captada manejando fuera de control
Britney Spears responde tras video viral manejando fuera de control
Tras años de altibajos mediáticos, Britney Spears vuelve a estar en el centro de la atención pública debido a que recientemente fue captada manejando "fuera de control" en California. Poco después de que el clip de su conducción peligrosa se hiciera viral, la cantante recurrió a Instagram para ofrecer una explicación que desconcertó a sus seguidores.
En una publicación con imágenes de Minnie Mouse y Daisy, escribió: “Si alguien se lo preguntaba, la doble no era yo… ”, escribió la cantante de 43 años.
En otra publicación, la cantante expresó su malestar por los comentarios sobre su vida privada: "No me siento respetada en absoluto por las cosas increíblemente horribles que se están diciendo sobre mí", aseguró.
Cabe destacar que, el turbulento episodio ocurre en medio de una nueva tensión mediática, tras la publicación del libro You Thought You Knew, escrito por su ex esposo Kevin Federline , en donde hace declaraciones sobre la vida y salud emocional de Britney.
Kevin Federline publica sus memorias y reabre heridas con Britney Spears
Hace una semana, Kevin Federline, ex esposo de Britney Spears, lanzó su libro de memorias titulado You Thought You Knew, en el cual ofrece una mirada íntima y polémica a su relación con la cantante y mamá de sus dos hijos: Sean Preston y Jayden James. El texto ha generado controversia por las revelaciones que hace sobre su vida en común y su perspectiva sobre la salud mental de Spears.
Federline aborda su matrimonio con la intérprete de "Toxic" que duró de 2004 a 2007, y los años posteriores de custodia compartida de sus hijos. El ex bailarín también relata episodios que, según él, reflejan el comportamiento errático de la cantante durante ese período.
Entre las afirmaciones más impactantes se encuentran acusaciones de que la cantante usaba drogas mientras amamantaba y un incidente en el que, según Federline, ella se quedó en silencio frente a la puerta de los niños sosteniendo un cuchillo. Además, expresa su preocupación por el final de la tutela de Spears y sugiere que el movimiento "Free Britney" pudo haber empeorado la situación al aislarla de profesionales que podrían haberla ayudado.