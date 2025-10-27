La inquietante reacción de Britney Spears tras ser captada manejando fuera de control

Britney Spears responde tras video viral manejando fuera de control

Tras años de altibajos mediáticos, Britney Spears vuelve a estar en el centro de la atención pública debido a que recientemente fue captada manejando "fuera de control" en California. Poco después de que el clip de su conducción peligrosa se hiciera viral, la cantante recurrió a Instagram para ofrecer una explicación que desconcertó a sus seguidores.

En una publicación con imágenes de Minnie Mouse y Daisy, escribió: “Si alguien se lo preguntaba, la doble no era yo… ”, escribió la cantante de 43 años.

En otra publicación, la cantante expresó su malestar por los comentarios sobre su vida privada: "No me siento respetada en absoluto por las cosas increíblemente horribles que se están diciendo sobre mí", aseguró.

Cabe destacar que, el turbulento episodio ocurre en medio de una nueva tensión mediática, tras la publicación del libro You Thought You Knew, escrito por su ex esposo Kevin Federline , en donde hace declaraciones sobre la vida y salud emocional de Britney.