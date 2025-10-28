Confirman que Britney Spears no estaba intoxicada antes de ser vista manejando fuera de control

Britney Spears se portó amable durante su visita al restaurante

Según Wynn, durante su breve visita al restaurante, Britney Spears fue muy amable con sus fans y hasta se tomó fotos y videos con ellos: “Me aseguré de que Britney se sintiera cómoda tomando fotos, porque si no lo estaba, me habría asegurado de que no pasara”, aseguró. “Britney estuvo charlando con su amiga y sus fans todo el tiempo. Fueron muy conversadores”.

Britney Spears (Getty Images)

El gerente resaltó que la estrella del pop fue "muy dulce con todos", incluso "agradeció al personal del restaurante antes de irse". "Me impresionó lo amable que era", y agregó: "Trabajé en otros restaurantes frecuentados por muchas celebridades, y nunca había visto a una celebridad tan amable como Britney".

La polémica salida de Britney Spears se produjo un día después de que su exesposo, Kevin Federline publicara sus memorias, You Thought You Knew, en las que la ex bailarín expresó su preocupación por la cantante, quien en 2021 se liberó de la tutela después de 13 años.

Britney Spears y Kevin Federline (©Getty Images 56765973)

“He sentido una urgencia creciente que no puedo ignorar”, escribió en el libro. “La verdad es que esta situación con Britney parece estar a punto de convertirse en algo irreversible. Las señales están ahí: el comportamiento errático, el aislamiento, la constante interacción con la gente a su alrededor, la negativa a aceptar ayuda. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien”, escribió Federline.