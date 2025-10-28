Confirman que Britney Spears no estaba intoxicada antes de ser vista manejando fuera de control

Hace unos días, Britney Spears volvió a acaparar los titulares al ser señalada de mostrar un comportamiento irresponsable. La cantante fue vista manejando de manera peligrosa y mostrando señales de confusión.
La estrella del pop y una amiga cenaron en Red O en Westlake Village, California, antes de que fuera grabada conduciendo camino a su casa, lo que generó una gran preocupación.
Britney Spears "no estaba intoxicada” antes de ser grabada manejando
Según informes de testigos,Britney Spears presentó un comportamiento extraño en el restaurante mexicano, como tirar vasos y brindar de forma extraña antes de regresar "peligrosamente" a su casa en Thousand Oaks.
Sin embargo, Oliver Wynn, el gerente del restaurante que atendió a la cantante le dijo a Us Weekly que ese no fue el comportamiento que presenció personalmente y que la que se ha dicho sobre la cantante no son comentarios "justos, realistas ni verdaderos".
“Estuve allí y atendí a Britney y a su amiga”, dijo Wynn. “Fue súper tranquila y muy amable. Entró y salió del restaurante en menos de una hora. Simplemente estuvo ahí, comió algo y se fue”.
El gerente compartió que Spears se sentó en el salón y área de cócteles del restaurante, donde "pidió una quesadilla y nada de alcohol", explicó. “Otro invitado o fan le compró una copa de vino en el bar y se la llevó a su mesa”, y aclaró: “No estaba intoxicada”.
Britney Spears se portó amable durante su visita al restaurante
Según Wynn, durante su breve visita al restaurante, Britney Spearsfue muy amable con sus fans y hasta se tomó fotos y videos con ellos: “Me aseguré de que Britney se sintiera cómoda tomando fotos, porque si no lo estaba, me habría asegurado de que no pasara”, aseguró. “Britney estuvo charlando con su amiga y sus fans todo el tiempo. Fueron muy conversadores”.
El gerente resaltó que la estrella del pop fue "muy dulce con todos", incluso "agradeció al personal del restaurante antes de irse". "Me impresionó lo amable que era", y agregó: "Trabajé en otros restaurantes frecuentados por muchas celebridades, y nunca había visto a una celebridad tan amable como Britney".
La polémica salida de Britney Spears se produjo un día después de que su exesposo, Kevin Federline publicara sus memorias, You Thought You Knew, en las que la ex bailarín expresó su preocupación por la cantante, quien en 2021 se liberó de la tutela después de 13 años.
“He sentido una urgencia creciente que no puedo ignorar”, escribió en el libro. “La verdad es que esta situación con Britney parece estar a punto de convertirse en algo irreversible. Las señales están ahí: el comportamiento errático, el aislamiento, la constante interacción con la gente a su alrededor, la negativa a aceptar ayuda. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien”, escribió Federline.