En medio de un turbulento momento familiar, todo apunta a que los hijos de Britney Spears estarían abiertos a una reconciliación con su mamá, Así lo reveló Kevin Federline, exesposo de la cantante, durante la promoción de su libro You Thought You Knew, en el que comparte detalles inéditos sobre su vida junto a la “Princesa del Pop” y su relación como papás.
Hijos de Britney Spears intentan reconciliarse con ella tras años distanciados
En una reciente entrevista, Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, reveló cómo sus hijos, Sean Preston de 20 años, y Jayden James de 19, están dando los primeros pasos para reconstruir su relación con la cantante.
Durante su aparición en el episodio del lunes de Talk Shop Live, Federline explicó que ambos jóvenes “están tratando de encontrar una forma de reconstruir el vínculo” con su mamá y que ya han retomado el contacto.
“Nunca dejaron de amarla. Siempre lo han hecho”, aseguró Federline, quien actualmente promociona su libro You Thought You Knew, donde aborda su vida junto a la “Princesa del Pop” y la crianza de sus hijos.
“Lo llevan en la sangre. Y siempre he querido que tengan una conexión con su mamá, como la que yo tengo con la mía”, agregó.
Aunque el rapero y la intérprete de Toxic no han hablado desde la publicación del polémico libro del bailarín en octubre, sus hijos han comenzado a comunicarse con Spears.
“No hemos hablado específicamente, pero sé que ella ha hablado con nuestros hijos, lo cual es bueno”, dijo.
Asimismo, Federline explicó cómo el lanzamiento de su libro facilitó sus últimas iniciativas de reconciliación: "Sé que mucha gente piensa que este libro empeora la situación, pero hemos hecho todo lo demás", dijo. "Lo hemos intentado todo. Y cuando te enfrentas a una situación como esta, si tengo que ser el malo y que todos me odien, pues que así sea".
Kevin Federline revela detalles inéditos de su matrimonio con Britney Spears en su nuevo libro
En su nuevo libro You Thought You Knew, el bailarín y exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, ofrece un retrato revelador y polémico de su matrimonio con la estrella pop y las secuelas para sus hijos, Sean Preston Federline y Jayden James Federline.
Federline sostiene que durante años prefirió mantenerse en silencio, pero que los testimonios de sus hijos lo llevaron a romperlo: “Hasta que mi hijo empezó a venir a mí después de que terminó la tutela, fue cuando escribí en mi libro las cosas que vivieron”, relata.
Entre sus revelaciones más contundentes, el rapero asegura que Spears habría consumido cocaína mientras amamantaba, lo cual le causó alarma por la seguridad de sus hijos.
“Lo había visto antes: beber y amamantar… y era realmente inquietante por el peligro para los niños”, escribe. También refiere episodios más extremos: “Se despertarían a veces en la noche y la encontrarían en el umbral de su habitación, mirándolos dormir — ‘Ah, estás despierto?’ — con un cuchillo en la mano”.
Además de sus acusaciones sobre el comportamiento de Britney, el exbailarín plantea una reflexión sobre la libertad que obtuvo la cantante tras la finalización de su tutela: “La verdad es que esta situación con Britney parece que va camino a algo irreversible”, advierte, y pide un giro en el movimiento #FreeBritney hacia un enfoque de “salvación” para su bienestar y el de los niños.
Spears ya respondió públicamente, calificando el libro como un acto de “gaslighting” y denunciando que su exesposo “está literalmente atacándome”, al tiempo que asegura que está siendo humillada y que las visitas con sus hijos se han reducido a minutos.