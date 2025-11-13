Hijos de Britney Spears intentan reconciliarse con ella tras años distanciados

En una reciente entrevista, Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, reveló cómo sus hijos, Sean Preston de 20 años, y Jayden James de 19, están dando los primeros pasos para reconstruir su relación con la cantante.

Durante su aparición en el episodio del lunes de Talk Shop Live, Federline explicó que ambos jóvenes “están tratando de encontrar una forma de reconstruir el vínculo” con su mamá y que ya han retomado el contacto.

Después de levantar una orden de restricción contra la cantante por el robo de su tarjeta de crédito, confiesa haber tenido un romance con Britney y ser el verdadro padre del hijo mayor de la artista. (AP Images)

“Nunca dejaron de amarla. Siempre lo han hecho”, aseguró Federline, quien actualmente promociona su libro You Thought You Knew, donde aborda su vida junto a la “Princesa del Pop” y la crianza de sus hijos.

“Lo llevan en la sangre. Y siempre he querido que tengan una conexión con su mamá, como la que yo tengo con la mía”, agregó.

Aunque el rapero y la intérprete de Toxic no han hablado desde la publicación del polémico libro del bailarín en octubre, sus hijos han comenzado a comunicarse con Spears.

La cantante se fue de vacaciones con su novio, David Lucado y sus hijos Sean y Jayden en la isla. Ella presumió sus "family trip" por medio de Instagram. (Instagram Britney Spears)

“No hemos hablado específicamente, pero sé que ella ha hablado con nuestros hijos, lo cual es bueno”, dijo.

Asimismo, Federline explicó cómo el lanzamiento de su libro facilitó sus últimas iniciativas de reconciliación: "Sé que mucha gente piensa que este libro empeora la situación, pero hemos hecho todo lo demás", dijo. "Lo hemos intentado todo. Y cuando te enfrentas a una situación como esta, si tengo que ser el malo y que todos me odien, pues que así sea".