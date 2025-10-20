"Tengo suerte de estar viva": Britney Spears revela que tiene un daño cerebral

Britney Spears revela que tiene un daño cerebral

Britney Spears recurrió su cuenta de Instagram para compartir un nuevo mensaje previo al lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, quien su libro You Thought You Knew, aborda detalles sobre su matrimonio con la cantante, su salud mental y el entorno en el que crecieron sus hijos.

Britney Spears (Instagram/britneyspears)

En su publicación, la cantante comparó los últimos años de su vida con la historia de Maléfica, la película protagonizada por Angelina Jolie, al sentirse identificada con el momento en que al personaje le cortaron las alas.

"Como algunos de ustedes saben, al final de mi libro describo una experiencia traumática en la que durante cuatro meses no tuve mi puerta privada y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado" escribió la intérprete de “Gimme More”, quien aseguró que hubo cosas que no reveló en su libro porque son muy dolorosas y tristes.

La artista de 43 años señaló que el confinamiento lastimó su cuerpo: "Siento como si me hubieran quitado las alas y sufrí un daño cerebral hace mucho tiempo, al cien por ciento. Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y tengo suerte de estar viva", continuó.

"Mi cuerpo fue asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante cinco meses... De todos modos, sé que mi publicación y mis bailes parecen tontos, pero me hicieron recordar cómo volar. La gente es increíblemente cruel... Al día de hoy sigo sin volar como solía hacerlo", escribió.