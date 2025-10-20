"Tengo suerte de estar viva": Britney Spears revela que tiene un daño cerebral

Britney Spears volvió a pronunciarse en medio de la polémica generada por las memorias que su exesposo, Kevin Federline, publicará este martes 21 de octubre.
A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un extenso mensaje en el que reveló haber sufrido “daño cerebral” como consecuencia de las numerosas experiencias traumáticas que ha enfrentado en los últimos años.
Britney Spears revela que tiene un daño cerebral
Britney Spearsrecurrió su cuenta de Instagram para compartir un nuevo mensaje previo al lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, quien su libro You Thought You Knew, aborda detalles sobre su matrimonio con la cantante, su salud mental y el entorno en el que crecieron sus hijos.
En su publicación, la cantante comparó los últimos años de su vida con la historia de Maléfica, la película protagonizada por Angelina Jolie, al sentirse identificada con el momento en que al personaje le cortaron las alas.
"Como algunos de ustedes saben, al final de mi libro describo una experiencia traumática en la que durante cuatro meses no tuve mi puerta privada y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado" escribió la intérprete de “Gimme More”, quien aseguró que hubo cosas que no reveló en su libro porque son muy dolorosas y tristes.
La artista de 43 años señaló que el confinamiento lastimó su cuerpo: "Siento como si me hubieran quitado las alas y sufrí un daño cerebral hace mucho tiempo, al cien por ciento. Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y tengo suerte de estar viva", continuó.
"Mi cuerpo fue asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante cinco meses... De todos modos, sé que mi publicación y mis bailes parecen tontos, pero me hicieron recordar cómo volar. La gente es increíblemente cruel... Al día de hoy sigo sin volar como solía hacerlo", escribió.
Las revelaciones de Kevin Federline sobre Britney Spears
La publicación de Britney Spears llega antes del lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, quien su su libro You Thought You Knew, hace fuertes revelaciones sobre su vida junto a la cantante.
El ex bailarín señala que en alguna ocasión Britney entró a la habitación de sus hijos durante la noche con un cuchillo en la mano, además afirmó que Spears consumió cocaína mientras amamantaba a sus hijos, golpeó a su hijo mayor, Sean Preston, y deseó que los niños estuvieran muertos.
En otra revelación, acusa a su exesposa de serle infiel con una bailarina durante la gira "Onyx Hotel Tour" en Amsterdam en 2004. Federline escribió que, al regresar al hotel tras un evento con el equipo de la gira, la buscó en el pasillo y la encontró “besándose apasionadamente” con la bailarina.
Federline escribió que cree que Britney está caminando hacia un final trágico con su extraño comportamiento y que algo malo va a pasar si las cosas no cambian: “Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien”, expresó.“Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”.
Por su parte, Britney Spears respondió a las acusaciones hechas por Kevin en su libro y a través de una publicación en sus redes sociales defendió su relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James.
"Esas mentiras piadosas en ese libro van directas al banco y yo soy la única que realmente sale herida. Siempre los amaré y, si realmente me conoces, no prestarás atención a los periódicos sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol". La cantante dice ser "una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada" durante los últimos cinco años: "Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo".