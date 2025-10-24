Un nuevo video de Britney Spears ha generado polémica entre sus seguidores y medios de comunicación por mostrar un comportamiento irresponsable. La cantante fue vista conduciendo de manera peligrosa y mostrando señales de confusión tras el reciente lanzamiento del libro de su exesposo Kevin Federline , You Thought You Knew, que contiene graves acusaciones contra ella. Esto ha despertado preocupación por su bienestar emocional y físico en los últimos días.
VIDEO: Britney Spears es captada manejando de forma peligrosa tras las acusaciones de su ex esposo
Britney Spears protagoniza video conduciendo erráticamente
Un video obtenido por Daily Mail muestra a Britney Spears dejando el restaurante "Red-O" en Thousand Oaks, California, en la noche del 23 de octubre. En el clip, se observa a la cantante manejando su BMW de manera irresponsable, zigzagueando entre los carriles, invadiendo un carril para bicicletas y casi atropellando a un amigo al salir del estacionamiento.
Además, testigos cuentan que intentó entrar a su casa durante varios minutos sin éxito. Una fuente le dijo al medio que la cantante “estuvo afuera de la reja de su casa intentando entrar durante unos 20 minutos”.
Britney’s driving here is worse than Justin’s DUI. What goes around comes around pic.twitter.com/DIrnmWTtwU— Em!r (@emoycukv3) October 24, 2025
“Ella ingresaba el código y manejaba hasta la reja, pero la reja no se abría”, detalló el informante. “Hizo esto tres o cuatro veces. El amigo nunca salió de su auto. Después de 20 minutos, el amigo se fue. Brit pasó luego otros 10 minutos intentando entrar y finalmente lo logró".
Según otra fuente, la salida de Spears coincide con que el libro de Federline la está “poniendo en espiral. Ella está girando fuera de control. Está reabriendo viejas heridas”. La fuente agregó que ha sido “difícil” para ella con todo lo que vuelve a estar en las noticias.
Kevin Federline advierte sobre el deterioro de la salud de Britney Spears
Más allá de las acusaciones que hizo en su nuevo libro, Kevin Federline advirtió que la vida de Britney Spears ha ido deteriorándose desde que finalizó su tutela en 2021. Según el ex bailarín, la situación ha llegado a un punto en que “se ha vuelto imposible fingir que todo está bien” y teme que algo grave pueda suceder si no hay un cambio: “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”, escribió.
Federline también reflexionó sobre el legado de "Free Britney", el movimiento que impulsó el fin de la tutela de la cantante. Si bien reconoce que parte de ese activismo surgió de buenas intenciones, considera que actualmente “no se trata de libertad, sino de supervivencia”, y exhortó a quienes lucharon por ella a velar de manera real por el cuidado de Britney y de sus hijos.