VIDEO: Britney Spears es captada manejando de forma peligrosa tras las acusaciones de su ex esposo

Britney Spears protagoniza video conduciendo erráticamente

Un video obtenido por Daily Mail muestra a Britney Spears dejando el restaurante "Red-O" en Thousand Oaks, California, en la noche del 23 de octubre. En el clip, se observa a la cantante manejando su BMW de manera irresponsable, zigzagueando entre los carriles, invadiendo un carril para bicicletas y casi atropellando a un amigo al salir del estacionamiento.

Además, testigos cuentan que intentó entrar a su casa durante varios minutos sin éxito. Una fuente le dijo al medio que la cantante “estuvo afuera de la reja de su casa intentando entrar durante unos 20 minutos”.

Britney’s driving here is worse than Justin’s DUI. What goes around comes around pic.twitter.com/DIrnmWTtwU — Em!r (@emoycukv3) October 24, 2025

“Ella ingresaba el código y manejaba hasta la reja, pero la reja no se abría”, detalló el informante. “Hizo esto tres o cuatro veces. El amigo nunca salió de su auto. Después de 20 minutos, el amigo se fue. Brit pasó luego otros 10 minutos intentando entrar y finalmente lo logró".

Según otra fuente, la salida de Spears coincide con que el libro de Federline la está “poniendo en espiral. Ella está girando fuera de control. Está reabriendo viejas heridas”. La fuente agregó que ha sido “difícil” para ella con todo lo que vuelve a estar en las noticias.