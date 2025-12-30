Beyoncé consolida su imperio y se corona como la nueva multimillonaria

Beyoncé se consolida como multimillonaria

Beyoncé ahora comparte el exclusivo club de músicos multimillonarios con Jay-Z (56 años, 2.5 mil millones USD, principalmente de rap y negocios), Taylor Swift (36 años, alrededor de 1.6 mil millones USD, de música y giras), Bruce Springsteen (76 años, 1.2 mil millones USD, de rock y venta de catálogo) y Rihanna (37 años, 1.4 mil millones USD, de música y líneas como Fenty Beauty y Savage x Fenty).

Beyoncé (Instagram)

La intérprete de “Drunk In Love” ha ganado la mayor parte de su fortuna gracias a sus giras mundiales récord y a poseer los derechos de su catálogo musical

Según se informa, la gira Cowboy Carter de Beyoncé recaudó más de 400 millones de dólares en ventas de entradas y otros 50 millones de dólares en productos vendidos en los espectáculos.

Como la compañía de entretenimiento de la artista, Parkwood, produjo exclusivamente la gira, ella pudo obtener aún más ganancias. Forbes informó que en 2025, la cantante de “Cuff It” recaudó 148 millones de dólares antes de impuestos por giras con las ganancias de su catálogo musical y acuerdos de patrocinio.