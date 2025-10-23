Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras las polémicas acusaciones de Kevin Federline

Justin Timberlake apoya a Britney Spears

De acuerdo con una fuente de la revista Star, Justin Timberlake ha mostrado su apoyo a Britney Spears y expresó su desaprobación por los comentarios que Kevin Federline hizo en su contra en sus memorias, donde aborda detalles sobre su matrimonio con la cantante, su salud mental y el entorno en el que crecieron sus hijos.

Justin Timberlake y Britney Spears (Ron Galella, Ltd./WireImage)

El intérprete de “Can't Stop the Feeling!” “considera despreciable que Kevin la esté atacando con todos esos terribles insultos y revelaciones vulgares sobre el tiempo que pasaron juntos, justo cuando ella está en su punto más bajo”, afirmó el informante.

En su libro, el ex bailarín habla por primera vez sobre lo que vivió durante su matrimonio con la estrella del pop en 2004 hasta que se divorciaron en 2007 y que concluyó en una compleja batalla legal por la custodia de sus dos hijos, además de hacer fuertes revelaciones sobre su su salud mental de su exesposa y el consumido drogas durante la lactancia.