Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras las polémicas acusaciones de Kevin Federline

La relación deJustin Timberlake y Britney Spears terminó en 2002 luego de casi tres años de noviazgo, sin embargo, a más de 20 de su mediática ruptura siguen acaparando los titulares de los medios
El cantante expresó su apoyo a la Princesa del Pop, quien enfrenta un momento difícil tras las revelaciones que hizo su exesposo y papá de sus hijos, Kevin Federline, en su libro You Thought You Knew.
Justin Timberlake apoya a Britney Spears
De acuerdo con una fuente de la revista Star, Justin Timberlakeha mostrado su apoyo a Britney Spearsy expresó su desaprobación por los comentarios que Kevin Federline hizo en su contra en sus memorias, donde aborda detalles sobre su matrimonio con la cantante, su salud mental y el entorno en el que crecieron sus hijos.
El intérprete de “Can't Stop the Feeling!” “considera despreciable que Kevin la esté atacando con todos esos terribles insultos y revelaciones vulgares sobre el tiempo que pasaron juntos, justo cuando ella está en su punto más bajo”, afirmó el informante.
En su libro, el ex bailarín habla por primera vez sobre lo que vivió durante su matrimonio con la estrella del pop en 2004 hasta que se divorciaron en 2007 y que concluyó en una compleja batalla legal por la custodia de sus dos hijos, además de hacer fuertes revelaciones sobre su su salud mental de su exesposa y el consumido drogas durante la lactancia.
Justin Timberlake está molesto por las declaraciones de Kevin Federline
Ante esta situación, Justin Timberlakehabría expresado su molestia, ya que “verla sufrir lo entristece” y está convencido de que “lo último que ella necesita ahora es ser atacada por su ex”.
Aunque ya no mantienen una relación cercana, la fuente aseguró que Justin todavía siente un cariño especial y una profunda compasión por Britney, pese a que en su momento se sintió “frustrado” por las revelaciones personales que ella hizo en su libro The Woman in Me.
“Justin siempre ha pensado que Kevin es un aprovechado y un idiota, y este libro que ha escrito no hace más que confirmarlo”, añadió el informante.
Según declaraciones de Kevin Federline en entrevista para Entertainment Tonight, Spears llamó por teléfono a Timberlake la noche anterior a su boda con él, en septiembre de 2004. Y aunque él la confrontó, la cantante le explicó que no buscaba cancelar el matrimonio, sino cerrar un capítulo pendiente y asegurarse de que todo estuviera resuelto entre ella y Justin. Y aunque Kevin trató de dejar pasar el momento, entendió que ambos seguían teniendo un peso emocional.