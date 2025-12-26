Cazzu comparte gran noticia: está estrenando casa y la muestra a sus fans
La trapera compartió un video en el que muestra las llaves de su nuevo hogar, un anuncio que llega en medio de la controversia pública con su ex pareja, Christian Nodal, por la manutención de su hija Inti.
La cantante argentina Cazzu compartió una gran noticia con sus seguidores en redes sociales: está estrenando casa.
Cazzu está estrenando casa
En una publicación navideña compartida el 24 de diciembre, Cazzu hizo un recuento de su año a través de varias imágenes, entre ellas hay una selfie especial: en ella aparece posando en una casa sin amueblar y sosteniendo unas llaves con la leyenda “MI CASA”.
La foto, tomada el 25 de noviembre de 2025 según una captura de WhatsApp incluida en la historia, fue celebrada por fans con comentarios como “Felicidades por tu casita Julieta” y “Qué felicidad por Inti y por ti reina”. En otra foto mostró a Inti jugando en Nochebuena.
En agosto de 2025, durante una entrevista en el podcast El Flowcast de Héctor Elí, Cazzu confesó que estaba viviendo en un lugar que se salía de su presupuesto, razón por la que decidió mudarse: “Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no podía seguir pagándolo, estaba carísimo. No quería vivir en un lugar tan caro y dije 'Me voy a mudar' y me mudé”.
La disputa legal entre Cazzu y Nodal por la manuntención de su hija Inti
En esa misma época, al llegar a México, declaró sobre el acuerdo de manutención con Nodal: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”. Meses después, en octubre, calificó como “un descaro” las afirmaciones de Nodal sobre aportar “millones de pesos”, preguntando: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.
Por su parte, el equipo legal de Christian Nodal presentó una demanda el 4 de noviembre de 2025 en un juzgado familiar de Jalisco, admitida formalmente en diciembre. El proceso busca regular la custodia, establecer un régimen de convivencias y fijar una pensión alimenticia provisional.
Según documentos revelados, Nodal afirma haber entregado más de 12 millones de pesos en manutención durante 13 meses, aproximadamente un millón de pesos mensuales en efectivo y a través de terceros, por indicación de Cazzu. Su abogado aclaró que el objetivo principal es verificar que los recursos se usen en beneficio de Inti y garantizar su nacionalidad mexicana.
Cazzu, una de las pioneras del trap latino y una figura clave en el género urbano, consolidó este 2025 su regreso ala industria musical con el lanzamiento del álbum Latinaje. Además, logró doble sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México los días 14 y 15 de octubre, agotó fechas en Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, y presentó su libro Perreo, una revolución en agosto en la capital mexicana.