Cazzu comparte gran noticia: está estrenando casa y la muestra a sus fans

Cazzu está estrenando casa

En una publicación navideña compartida el 24 de diciembre, Cazzu hizo un recuento de su año a través de varias imágenes, entre ellas hay una selfie especial: en ella aparece posando en una casa sin amueblar y sosteniendo unas llaves con la leyenda “MI CASA”.

La foto, tomada el 25 de noviembre de 2025 según una captura de WhatsApp incluida en la historia, fue celebrada por fans con comentarios como “Felicidades por tu casita Julieta” y “Qué felicidad por Inti y por ti reina”. En otra foto mostró a Inti jugando en Nochebuena.

La cantante argentina Cazzu compartió un recuento de su año; en él destacó una fotografía de su nueva casa. (Instagram)

En agosto de 2025, durante una entrevista en el podcast El Flowcast de Héctor Elí, Cazzu confesó que estaba viviendo en un lugar que se salía de su presupuesto, razón por la que decidió mudarse: “Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no podía seguir pagándolo, estaba carísimo. No quería vivir en un lugar tan caro y dije 'Me voy a mudar' y me mudé”.

La disputa legal entre Cazzu y Nodal por la manuntención de su hija Inti

En esa misma época, al llegar a México, declaró sobre el acuerdo de manutención con Nodal: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”. Meses después, en octubre, calificó como “un descaro” las afirmaciones de Nodal sobre aportar “millones de pesos”, preguntando: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.