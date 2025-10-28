George Clooney se encuentra en medio de una nueva polémica tras las declaraciones incluidas en el libro póstumo de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl, publicado recientemente. En el texto, Giuffre asegura que Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein, le contó haber tenido un encuentro sexual con el actor. Sin embargo, personas cercanas a Clooney negaron por completo esa versión y calificaron las acusaciones como falsas.
George Clooney, al borde del colapso tras ser vinculado con Ghislaine Maxwell, asegura fuente
George Clooney estaría enojado por las acusaciones que lo vinculan con Ghislaine Maxwell
El nombre de George Clooney vuelve a ocupar titulares tras las recientes declaraciones incluidas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso Jeffrey Epstein. Según reporta la prensa internacional, el actor habría quedado “hirviendo de ira” al leer las afirmaciones que lo vinculan con Ghislaine Maxwell, la ex socialité británica condenada por tráfico sexual.
En el libro, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, la autora relata que Maxwell aseguró haberle practicado sexo oral a Clooney. Sin embargo, una fuente cercana al actor desmintió rotundamente la versión, calificándola como “una completa tontería”.
"Él nunca ha conocido a Ghislaine Maxwell en su vida y está horrorizado de que su nombre haya sido arrastrado a esto", señaló la fuente.
Ghislaine Maxwell: la mujer detrás de la oscura red de Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell es una ex socialité británica y empresaria conocida por su estrecha relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos de tráfico sexual y abuso de menores. Hija del magnate de los medios Robert Maxwell, Ghislaine formó parte durante años de los círculos más exclusivos del Reino Unido y Estados Unidos, donde se codeó con políticos, empresarios y celebridades.
Su reputación se desplomó tras ser acusada de participar activamente en la red de explotación sexual dirigida por Epstein. Según las investigaciones, Maxwell reclutaba, preparaba y manipulaba a jóvenes menores de edad para que fueran abusadas por el financiero y sus asociados, prometiéndoles oportunidades laborales o becas que nunca se concretaban.
En diciembre de 2021, un jurado de Nueva York la declaró culpable de cinco cargos, entre ellos tráfico sexual de menores, conspiración y transporte de menores con fines sexuales. En junio de 2022, fue sentenciada a 20 años de prisión federal, condena que actualmente cumple en una cárcel de seguridad media en Florida.