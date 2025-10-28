George Clooney, al borde del colapso tras ser vinculado con Ghislaine Maxwell, asegura fuente

George Clooney estaría enojado por las acusaciones que lo vinculan con Ghislaine Maxwell

El nombre de George Clooney vuelve a ocupar titulares tras las recientes declaraciones incluidas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso Jeffrey Epstein. Según reporta la prensa internacional, el actor habría quedado “hirviendo de ira” al leer las afirmaciones que lo vinculan con Ghislaine Maxwell, la ex socialité británica condenada por tráfico sexual.

En el libro, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, la autora relata que Maxwell aseguró haberle practicado sexo oral a Clooney. Sin embargo, una fuente cercana al actor desmintió rotundamente la versión, calificándola como “una completa tontería”.

"Él nunca ha conocido a Ghislaine Maxwell en su vida y está horrorizado de que su nombre haya sido arrastrado a esto", señaló la fuente.