Melania Trump niega que Jeffrey Epstein le presentó a Donald Trump

La primera dama de Estados Unidos no se anda con rodeos. Después de amenazar a Hunter Biden con demandarlo por mil millones de dólares si no se retractaba y disculpaba por afirmar que Jeffrey Epstein la presentó con Donald Trump, ahora Melania Trump ganó una nueva batalla sobre esta misma polémica.
Melania Trump gana batalla sobre polémica que la relaciona con Jeffrey Epstein
A principios de agosto, Melania Trump advirtió a Hunter Biden, hijo del ex presidente estadounidense Joe Biden, con una demanda por mil millones de dólares si no rectificaba sus palabras y le ofrecía una disculpa pública, luego de afirmar que el fallecido Jeffrey Epstein fue quien la presentó con su esposo, Donald Trump.
Esa misma versión era mencionada en el libro de Andrew Lownie titulado Entitled: The rise and fall of the House of York, sobre el príncipe Andrés, finalmente fue eliminada del segundo tiraje del texto, por lo que la primera dama de Estados Unidos salió bien librada de esta controversia que ponía en entredicho su reputación, aunque todavía aparezca en las primeras sesenta mil copias del libro y esté en suspenso su batalla contra Biden.
Según reportó People, en una entrevista publicada en Youtube el 5 de agosto, Hunter Biden afirmó que Jeffrey Epstein habría sido quien presentó al presidente Donald Trump con Melania Trump, quien se convirtió en su tercera esposa.
Tras sumarse a las polémicas versiones sobre la primera dama estadounidense en la mencionada entrevista, Hunter Biden recibió una carta del abogado de Melania Trump para plantear las acciones que ésta emprendería de no haber una disculpa y retractarse de sus dichos, lo que incluía una demanda por mil millones de dólares. Esto, porque el video en el que aparece el hijo del ex presidente Joe Biden fue retomado y difundido en distintas plataformas.
“El video ha sido republicado desde entonces por diversos medios de comunicación, periodistas y comentaristas políticos, con millones de seguidores en redes sociales que han difundido las declaraciones falsas y difamatorias a decenas de millones de personas en todo el mundo”, argumentó el abogado.
En el texto, el representante legal de Melania Trump dijo que lo dicho por Hunter Biden eran "declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e inflamatorias hechas sobre la Sra. Trump".
Hace unos días, Hunter Biden regresó al programa donde fue entrevistado y se rehusó a ofrecer disculpas a Melania Trump, por lo que el caso sigue en suspenso.
¿Quién presentó a Melania con Donald Trump?
Al hacer referencia a la polémica que envuelve a su esposa y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que él mismo animó a Melania Trump para que demandara a Hunter Biden por sus afirmaciones y le ofreció poner a su disposición a su equipo de abogados.
En una entrevista con Fox News, Donald Trump insistió en que Jeffrey Epstein no fue la persona que le presentó a Melania, sino que había sido alguien más, aunque no mencionó nombres.