Melania Trump niega que Jeffrey Epstein le presentó a Donald Trump

Según reportó People, en una entrevista publicada en Youtube el 5 de agosto, Hunter Biden afirmó que Jeffrey Epstein habría sido quien presentó al presidente Donald Trump con Melania Trump, quien se convirtió en su tercera esposa.

Tras sumarse a las polémicas versiones sobre la primera dama estadounidense en la mencionada entrevista, Hunter Biden recibió una carta del abogado de Melania Trump para plantear las acciones que ésta emprendería de no haber una disculpa y retractarse de sus dichos, lo que incluía una demanda por mil millones de dólares. Esto, porque el video en el que aparece el hijo del ex presidente Joe Biden fue retomado y difundido en distintas plataformas.

Hunter Biden es una de las voces que afirman que Jeffrey Epstein fue quien presentó a Melania con Donald Trump (Tom Brenner/Getty Images)

“​​El video ha sido republicado desde entonces por diversos medios de comunicación, periodistas y comentaristas políticos, con millones de seguidores en redes sociales que han difundido las declaraciones falsas y difamatorias a decenas de millones de personas en todo el mundo”, argumentó el abogado.

En el texto, el representante legal de Melania Trump dijo que lo dicho por Hunter Biden eran "declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e inflamatorias hechas sobre la Sra. Trump".