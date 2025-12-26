Carolyn Adams, nuera de AMLO, defiende a sus hijos: 'Todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo'

Carolyn Adams, nuera de AMLO, defiende a sus hijos y el estilo de vida que llevan

La publicación del video generó críticas también contra su esposa Carolyn Adams y sus hijos (Salomón Andrés Manuel López Adams, Levi Mateo López Adams y Noah Asher, fruto de su relación con José Ramón; y Natalia, de una relación anterior). No obstante, la empresaria salió en defensa de su familia y pidió frenar los ataques, especialmente contra los niños.

No entienden que no se entienden. En Houston, José Ramón López Beltrán de una de las tiendas más caras, Loro Piana llevando, además una bolsa de otra compra en Hermès, aún más cara. El shopping en los tiempos estelares de la 4T.pic.twitter.com/w23RRdfWHt — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 25, 2025

"Mis hijos no son "ratas" ni tienen por qué esconderse en vacaciones, ni en ningún momento de su vida. Son niños, son un regalo de DIOS y merecen respeto. Yo nunca me he metido con los hijos de nadie, y no voy a permitir que nadie hable de los míos con desprecio. Nosotros viajamos y vivimos nuestra vida en paz, porque todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo. Y sí: puedo entrar a la tienda que quiera y estar en el lugar que quiera. Nadie tiene autoridad moral para decidir dónde puedo o no puedo estar. Que a otros les incomode no convierte mi presencia en culpa ni mi vida en un delito", aseguró Carolyn en Instagram en plena Navidad.

En el mismo mensaje, Carolyn, quien ha desarrollado una carrera profesional en el sector energético, añadió que ha restringido su vida pública por los ataques: "Antes de tener a mis hijos pequeños yo compartía mucho más mis viajes y mi día a día en redes, ahí está mi historia, abierta y sin esconder nada. Hoy elijo cuidar más lo que muestro, no por miedo ni vergüenza, sino porque protegerlos es mi prioridad. Dios conoce nuestro corazón y eso a mí me basta. Yo quiero criar a mis hijos para que sean personas correctas, de buen corazón y leales; que hagan el bien y no vivan tratando de dañar a nadie... ni en redes, ni en ningún lugar. En un mundo que muchas veces arece estar al revés, yo elijo enseñarles valores, respeto y compasión".

Carolyn Adams, pareja de José Ramón López Beltrán, defendió el origen de su patrimonio y estilo de vida. (Instagram)

Finalmente la mamá de 4 añadió que cuidará a sus hijos del hate y los criará con valores: "Si cuido lo que comparto, es por su paz y su seguridad, no porque tengamos nada que ocultar. En esta etapa de mi vida elijo su bienestar antes que el morbo y el ruido de quienes viven señalando. Mis hijos son mi propósito y mi legado. Yo no voy a criarlos con odio, ni con resentimiento, ni bajo el veneno de quienes señalan sin conocer. Los voy a criar con amor, con fe, con carácter y con dignidad, para que el día de mañana, mientras otros siguen viviendo de atacar y destruir, ellos sigan caminando en paz, con la frente en alto y con el corazón limpio. Y eso no lo rompe nadie, ni el ruido del mundo, ni la maldad de afuera. Porque lo que se forma con valores y de la mano de DIOS... permanece".

José Ramón López Beltran, Andrés Manuel López Obrador y Carolyn Adams. (Instagram)

Más tarde, la empresaria compartió una foto familiar en la que deseo una feliz Navidad a sus seguidores: "La Navidad no se trata de cosas materiales, ni de apariencias, ni de lo que se muestra hacia afuera… La Navidad es el recuerdo vivo del amor más grande, del nacimiento de la esperanza, del perdón, de la fe y del propósito que DIOS pone en nuestras vidas. Hoy celebramos eso: la bendición de la familia, la unión, la paz que viene de DIOS y el regalo más valioso de estar rodeados de AMOR. Que el espíritu de la Navidad llene cada hogar con amor, luz, esperanza y corazones agradecidos. De nuestra familia para la suya: Feliz Navidad 🎄✨🙏❤️".