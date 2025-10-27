El relato más inesperado del caso Epstein: Ghislaine Maxwell habría tenido un encuentro íntimo con George Clooney

Ghislaine Maxwell habría tenido un encuentro íntimo con George Clooney

Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Jeffrey Epstein y actualmente condenada por tráfico sexual, habría presumido en varias ocasiones haber tenido un encuentro íntimo con el actor George Clooney durante una fiesta, según revela Virginia Giuffre en su libro póstumo de Nobody’s Girl.

La obra recopila recuerdos y testimonios de una de las principales víctimas de Epstein, quien relata cómo Maxwell solía jactarse de sus supuestas relaciones con figuras influyentes del mundo del entretenimiento y la política.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (Getty Images)

“Una vez volvió emocionada, como una colegiala, con toda la expectación y entusiasmo en su voz. Decía que le había hecho sexo oral a George Clooney en el baño de un evento cualquiera. Nunca dejó de repetir esa historia”, escribió. Agregó: “Si eso fue cierto o no, nunca lo sabremos”.

Cabe destacar que George Clooney no ha sido vinculado oficialmente a los eventos de Epstein o Maxwell, y su equipo no ha emitido comentarios sobre estas alegaciones. Por su parte, Maxwell cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, tras ser declarada culpable en 2021 por cargos relacionados con menores