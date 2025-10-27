Tras años de silencio mediático, el escándalo que rodea a Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein, suma un nuevo capítulo que ahora involucra al actor George Clooney. En su libro póstumo Nobody’s Girl, Virginia Giuffre (una de las mujeres que acusó a Epstein de abuso sexual) relata que Maxwell le habría contado que practicó sexo oral al actor en el baño de una fiesta.
El relato más inesperado del caso Epstein: Ghislaine Maxwell habría tenido un encuentro íntimo con George Clooney
Ghislaine Maxwell habría tenido un encuentro íntimo con George Clooney
Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Jeffrey Epstein y actualmente condenada por tráfico sexual, habría presumido en varias ocasiones haber tenido un encuentro íntimo con el actor George Clooney durante una fiesta, según revela Virginia Giuffre en su libro póstumo de Nobody’s Girl.
La obra recopila recuerdos y testimonios de una de las principales víctimas de Epstein, quien relata cómo Maxwell solía jactarse de sus supuestas relaciones con figuras influyentes del mundo del entretenimiento y la política.
“Una vez volvió emocionada, como una colegiala, con toda la expectación y entusiasmo en su voz. Decía que le había hecho sexo oral a George Clooney en el baño de un evento cualquiera. Nunca dejó de repetir esa historia”, escribió. Agregó: “Si eso fue cierto o no, nunca lo sabremos”.
Cabe destacar que George Clooney no ha sido vinculado oficialmente a los eventos de Epstein o Maxwell, y su equipo no ha emitido comentarios sobre estas alegaciones. Por su parte, Maxwell cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, tras ser declarada culpable en 2021 por cargos relacionados con menores
La caída de Ghislaine Maxwell: la historia detrás del encarcelamiento de la ex socialité
Ghislaine Maxwell, ex socialité británica y mano derecha del financiero Jeffrey Epstein, cumple una condena en prisión por su participación en una red de abuso y explotación sexual de menores. En junio de 2022 fue sentenciada a 20 años de cárcel por un tribunal federal de Nueva York, tras ser declarada culpable de cinco cargos, entre ellos tráfico sexual de menores, conspiración y transporte de una menor con fines de abuso.
Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Maxwell no solo facilitó el acceso de Epstein a jóvenes vulnerables, sino que también reclutó, preparó y, en algunos casos, participó directamente en los abusos ocurridos entre 1994 y 2004. Las declaraciones de varias mujeres fueron clave para demostrar su rol como cómplice y figura de confianza dentro del círculo del magnate.
Maxwell fue arrestada en julio de 2020 en una mansión en New Hampshire, tras meses de permanecer oculta luego del suicidio de Epstein en 2019. Su defensa intentó reducir la condena alegando que ella era un “chivo expiatorio” por los crímenes de Epstein, pero el jurado concluyó que actuó de manera consciente y deliberada.
Actualmente, Ghislaine se encuentra cumpliendo su condena en la Federal Correctional Institution de Tallahassee, Florida, una prisión de mediana seguridad. Desde ahí ha ofrecido algunas entrevistas en las que sostiene su inocencia y asegura que el sistema judicial la trató injustamente. Su liberación está prevista para julio de 2037, aunque podría optar por beneficios de reducción de pena si mantiene buena conducta.