Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a acaparar la atención de redes sociales en plena temporada navideña al regalarle a su hija mayor, Emily Cinnamon Álvarez, un coche de lujo valorado en varios millones de pesos.
Canelo Álvarez sorprende a su hija con un espectacular coche como regalo de Navidad
Durante la Nochebuena, Emily Cinnamon, quien cumplió 18 años en octubre pasado, compartió en sus historias de Instagram imágenes del Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé adornado con un gran moño rojo. Junto a las fotos, la joven escribió un breve mensaje de agradecimiento para su padre: “Gracias, pa @canelo”.
Dependiendo de la versión y el equipamiento, este modelo puede costar desde alrededor de 2.6 millones de pesos hasta más de 4.4 millones de pesos, con potentes motorizaciones y tecnología de alto rendimiento.
El regalo no solo fue un gesto familiar, sino también un símbolo de la transición a la adultez para Emily Cinnamon, que ahora inicia una nueva etapa en su vida con un regalo que ha generado amplio comentario entre los seguidores del boxeador.
¿Qué le regaló el novio de Emily Cinnamon?
Además del impresionante regalo de su padre, Emily Cinnamon también recibió obsequios de lujo de su novio, el cantante Jaziel Avilés.
francesa, cuyo precio en la página especializada Chrono alcanza los 109,873 pesos mexicanos. Este reloj combina elegancia y sofisticación, convirtiéndose en un accesorio emblemático que refleja el estilo de Emily.
Además, Avilés le regaló una bolsa Versace Medusa ’95, disponible en la tienda oficial por 60,350 pesos. Este accesorio de la firma italiana es reconocido por su diseño clásico y el distintivo logo de Medusa, consolidándose como un regalo de lujo que complementa su colección de moda.