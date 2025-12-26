Canelo Álvarez sorprende a su hija con un espectacular coche como regalo de Navidad

Durante la Nochebuena, Emily Cinnamon, quien cumplió 18 años en octubre pasado, compartió en sus historias de Instagram imágenes del Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé adornado con un gran moño rojo. Junto a las fotos, la joven escribió un breve mensaje de agradecimiento para su padre: “Gracias, pa @canelo”.

Dependiendo de la versión y el equipamiento, este modelo puede costar desde alrededor de 2.6 millones de pesos hasta más de 4.4 millones de pesos, con potentes motorizaciones y tecnología de alto rendimiento.

El regalo no solo fue un gesto familiar, sino también un símbolo de la transición a la adultez para Emily Cinnamon, que ahora inicia una nueva etapa en su vida con un regalo que ha generado amplio comentario entre los seguidores del boxeador.