“A los 13 años fue abusado”: la revelación del documental de Juan Gabriel que estremece a los fans del ‘Divo de Juárez’

El documental de Netflix Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero ha generado múltiples reacciones entre los admiradores del cantante.
Uno de los aspectos más delicados que ha salido a la luz es el presunto abuso que Juan Gabriel habría sufrido durante su infancia, a los 13 años, un tema que ha comenzado a comentarse ampliamente tras el estreno de la producción.
Publicidad
Juan Gabriel fue abusado a los 13 años, la revelación que estremece a los fans del ‘Divo de Juárez’
A casi una década de su fallecimiento, el proyecto de Netflix revela que “El Divo de Juárez” habría sido víctima de abuso sexual durante su adolescencia.
La declaración forma parte de los aspectos más íntimos abordados en la trama de esta serie documental de María José Cuevas, que busca reconstruir la vida del artista desde sus años más vulnerables.
Publicidad
Un sacerdote abusó sexualmente de Juan Gabriel, revela documental de Netflix
Al inicio del primer episodio del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, el periodista Alejandro Brito compartió su testimonio: “A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”.
Este detalle permanecía desconocido, pues el creador de éxitos como “Querida” y “Abrázame muy fuerte” nunca lo mencionó en su serie biográfica Hasta que te conocí, lanzada poco antes de su muerte en 2016.
Publicidad
La serie documental de Juan Gabriel aborda temas delicados de la vida del cantante y compositor
La serie documental también revive el periodo en que Juan Gabriel fue arrestado en Ciudad Juárez tras ser señalado injustamente de hurto.
“A los 16, acusado de robar unos perfumes en Ciudad Juárez, y ese año, detenido solamente por su amaneramiento, según esto, por obstruir la labor de inspección”, añade el comunicador.
Estos datos son tan solo una pequeña muestra de lo que contiene la producción bajo la dirección de María José Cuevas y con Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, la cual consta de cuatro episodios y ya se puede ver en la plataforma de streaming.