Billy Ray Cyrus le exige a la mujer que asegura ser la mamá de Miley que le pague los gastos legales

Billy Ray Cyrus exige a la mujer que lo demandó y que asegura ser la verdadera mamá de Miley Cyrus que le pague los honorarios de gastos legales, luego de que un juez desestimara su demanda.
El miércoles 10 de diciembre, el cantante presentó formalmente los documentos judiciales en los que solicitó que se ordene a Jayme Lee pagarle la cantidad de 7,564.13 dólares, monto correspondiente a los gastos legales que asumió al defenderse de las acusaciones en su contra.
Billy Ray Cyrus presentó una solicitud judicial para que Jayme Lee sea obligada a pagarle 7,564.13 dólares por los gastos legales que acumuló al defenderse de las acusaciones en su contra, luego de que ella afirmara ser la madre biológica de Miley Cyrus, según documentos obtenidos por Us Weekly.
La mujer de nombre Jayme Lee presentó una demanda en mayo, a la que tuvo acceso el Daily Mail, en la que afirma ser la madre biológica deMiley Cyrus. En ella asegura que dio a luz a la cantante cuando tenía 12 años y firmó un "acuerdo de adopción privado" con Billy Ray y Tish Cyrus.
Sin embargo, también alega que sufrió “grave angustia emocional” después de que el artista supuestamente “tergiversara las circunstancias” de la supuesta adopción.
En su demanda, Lee aseguró que el acuerdo contemplaba que ella pudiera elegir el nombre de la niña y continuar trabajando como su niñera y profesora de piano. También afirmó que entregó a Miley a Billy Ray, pero que posteriormente él se llevó a la menor y asumió el papel de padre sin su consentimiento.
“Las acciones de (Billy Ray) resultaron en la privación indebida de [Lee] de su derecho a mantener la relación acordada con la niña”, se lee en la demanda.
Mujer solicita hacerle pruebas de ADN a Miley Cyrus
La mujer sostiene que, tras el nacimiento de la cantante, los papás de Miley la amenazaron con emprender acciones legales en su contra y cortaron por completo cualquier tipo de comunicación con ella, por lo que solicitó se realizaran pruebas de ADN de maternidad y paternidad supervisadas por las autoridades, además de revisar la legalidad de la supuesta adopción.
El pasado 11 de noviembre, Billy Ray Cyruscalificó las acusaciones como “falsas y absurdas” y aseguró ser víctima de acoso.
El abogado del cantante, Chase LanCarte, aseguró a través de un comunicado que “Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell son el padre y la madre biológicos de Miley Cyrus”, puntualizó. “La acción de Lee ante este Tribunal claramente tiene como objetivo acosar a Billy Ray y a su familia, y malgastar innecesariamente el tiempo y los recursos de este Tribunal”, agregó.
El abogado compartió que en espera de que el juez decida sobre la solicitud de Billy Ray, “el señor Cyrus está centrando su atención en las próximas vacaciones de Navidad para pasar tiempo con familiares y amigos”, finalizó.