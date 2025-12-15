Billy Ray Cyrus le exige a la mujer que asegura ser la mamá de Miley que le pague los gastos legales

Billy Ray Cyrus pide que le paguen sus gastos legales

Billy Ray Cyrus presentó una solicitud judicial para que Jayme Lee sea obligada a pagarle 7,564.13 dólares por los gastos legales que acumuló al defenderse de las acusaciones en su contra, luego de que ella afirmara ser la madre biológica de Miley Cyrus, según documentos obtenidos por Us Weekly.

Billy Ray Cyrus, Miley y Tish (Getty Images)

La mujer de nombre Jayme Lee presentó una demanda en mayo, a la que tuvo acceso el Daily Mail, en la que afirma ser la madre biológica de Miley Cyrus . En ella asegura que dio a luz a la cantante cuando tenía 12 años y firmó un "acuerdo de adopción privado" con Billy Ray y Tish Cyrus.

Sin embargo, también alega que sufrió “grave angustia emocional” después de que el artista supuestamente “tergiversara las circunstancias” de la supuesta adopción.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus (Shutterstock)

En su demanda, Lee aseguró que el acuerdo contemplaba que ella pudiera elegir el nombre de la niña y continuar trabajando como su niñera y profesora de piano. También afirmó que entregó a Miley a Billy Ray, pero que posteriormente él se llevó a la menor y asumió el papel de padre sin su consentimiento.

“Las acciones de (Billy Ray) resultaron en la privación indebida de [Lee] de su derecho a mantener la relación acordada con la niña”, se lee en la demanda.