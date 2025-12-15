La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un homicidio

La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un "aparente homicidio"

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles con lo que parecían ser heridas de arma blanca, informaron el domingo medios estadounidenses.

Varios políticos publicaron mensajes de condolencia por el deceso del director de "Cuestión de honor" y de su esposa.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que los detectives de homicidios habían sido enviados a la residencia de los Reiner.

"De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio", declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles en redes sociales.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner. (Getty Images)

El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó por su parte a la prensa que "nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso".

"No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos", agregó.

La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

El gobernador de California, Gavin Newsom; el expresidente estadounidense Barack Obama y la ex vicepresidenta Kamala Harris emitieron comunicados expresando sus condolencias.